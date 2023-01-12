В прошлом можно вспомнить случаи, когда в многоэтажках елки просто выбрасывали из окон, а у дворников потом была дополнительная работа, так как им приходилось убирать этот мусор. В наши дни люди стали более аккуратными, но есть вещи, о которых стоит помнить, рассказывает Гатис Розе, руководитель отдела управления жилыми домами Civinity Mājas.
Что делать с елкой после праздников?
На данный момент большинство компаний по вывозу мусора в Риге и Юрмале предлагают вывоз новогодних елок, указывая правила размещения новогодних елок возле мусорных контейнеров и в какие дни будет происходить вывоз. Размещение елок в контейнерах для мусора - это нарушение правил, елка занимает место в контейнере, и в результате за вывоз мусора придется платить больше всем.
Советы жителям:
- Не стоит выносить осыпающуюся елку в подъезд, потому что тогда загрязняются места общего пользования и для остальных жильцов это неприятно и неудобно. Если помещения и территория убираются только 2-3 раза в неделю по договору, то жильцам придется находиться в таких загрязненных помещениях общего пользования до следующей уборки.
- Категорически нельзя заносить елку в лифт, так как и там загрязняется общее пространство, особенно щели дверей лифта, которые трудно чистить.
- Перед тем как нести елку по лестничной клетке, ее нужно разрубить, положить в мешок, а затем отнести и поставить возле мусорных контейнеров.
- Перед тем как вынести елку из квартиры, ее следует хорошенько потрясти или обернуть каким-либо материалом.
- Если елка в горшке, ее можно сохранить после праздников и позже, когда земля уже оттает, посадить, например, возле загородных домов. В городе на территории, прилегающей к жилым домам, посадить елку можно только с разрешения большинства остальных жильцов дома. Это определенно не должно быть сделано несогласованно. Жильцы дома должны учитывать, что елка вырастет и может доставить неудобства в будущем. Бывали случаи, когда рядом с домом сажали елку, которую через несколько лет приходилось выкапывать и пересаживать, потому что она начала затенять соседский балкон или окна. Поэтому такой выбор следует делать только по согласованию с управляющим и большинством жильцов дома.
- Если посадить елку на заднем дворе, со временем, когда она вырастет, можно придумать традицию и наряжать ее к празднику на улице.
- Есть много поставщиков услуг, которые предлагают вывезти елки - приезжают на дом, забирают, упаковывают и увозят.
- Если елка не осыпалась, можно поинтересоваться, какие заводчики животных могли бы использовать ее в качестве корма для животных.
Также жителям следует обратить особое внимание на различные виды использованной пиротехники и ее утилизацию в контейнерах для бытовых отходов. Прежде чем выбрасывать, необходимо убедиться, что купленная для праздничного салюта пиротехника действительно израсходована и больше не является взрывоопасной. Учитывая, что неиспользованная упаковка от пиротехники огнеопасна, она может воспламениться в контейнере с отходами в любой момент, в том числе и при транспортировке. Неиспользованную пиротехнику рекомендуется либо использовать, либо вернуть продавцу.
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