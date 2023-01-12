Что делать с елкой после праздников?

На данный момент большинство компаний по вывозу мусора в Риге и Юрмале предлагают вывоз новогодних елок, указывая правила размещения новогодних елок возле мусорных контейнеров и в какие дни будет происходить вывоз. Размещение елок в контейнерах для мусора - это нарушение правил, елка занимает место в контейнере, и в результате за вывоз мусора придется платить больше всем.

Также жителям следует обратить особое внимание на различные виды использованной пиротехники и ее утилизацию в контейнерах для бытовых отходов. Прежде чем выбрасывать, необходимо убедиться, что купленная для праздничного салюта пиротехника действительно израсходована и больше не является взрывоопасной. Учитывая, что неиспользованная упаковка от пиротехники огнеопасна, она может воспламениться в контейнере с отходами в любой момент, в том числе и при транспортировке. Неиспользованную пиротехнику рекомендуется либо использовать, либо вернуть продавцу.