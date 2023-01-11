Председатель правления Национального реабилитационного центра (NRC) "Вайвари" Анда Нулле, отстраненная осенью от должности, обратилась в суд с иском против Министерства здравоохранения за оскорбление ее чести и достоинства путем распространения ложной и вводящей в заблуждение информации.
Уволенный руководитель "Вайвари" судится против Минздрава за оскорбление чести и достоинства
На состоявшемся осенью внеочередном собрании членов NRC "Вайвари" было принято решение об отстранении Нулле от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Как пояснила в распространенном заявлении для СМИ госсекретарь Минздрава Индра Дрейка, Нулле не может работать в лучших интересах реабилитационного центра, поскольку затрагиваются и ее личные интересы. Компания государственного капитала работает не для реализации собственных целей и поставленных перед ней задач, а планирует свои действия в связи с интересами своего персонала. Об этом говорят и заявки на проекты, которые готовятся непосредственно в интересах связанного с правлением арендатора, причем создается впечатление, что это происходит без взвешенного и задокументированного представления, для чего готовятся заявки на такие проекты.
Нулле подчеркнула в разговоре с агентством LETA, что обратилась в суд в связи с оскорблением ее чести и достоинства, распространением ложных сведений со стороны Минздрава, а не потому, что ее отстранили от должности председателя правления. По ее оценке, Минздрав распространил в СМИ ложную информацию, а это неверный сигнал как общественности, так и коллегам в здравоохранении.
"Я делаю это, потому что если человек обладает властью или вседозволенностью и может позволить себе распространять ложную и вводящую в заблуждение информацию - это так и остается. Это посылает неверный сигнал обществу и моим коллегам", - объяснила свое решение Нулле.
При этом она рассказала, что в момент отстранения ей приходилось активно обсуждать с зарубежными коллегами причины отстранения и соответствующую информацию в СМИ. По ее словам, ей звонили и европейские, и украинские коллеги, с которыми были начаты различные проекты и которым было непонятно, почему она вдруг стала лицом, которое, "как оказалось, делало не добро, а зло".
"Это заставило меня задуматься о том, что не недопустимо, чтобы государственное учреждение распространяло вводящую в заблуждение информацию. Также важно показать коллегам, другим врачам, особенно молодым, что допускать произвол чиновников - ненормальная ситуация", - пояснила Нулле.
По этому же поводу к президенту, премьер-министру и министру здравоохранения в очередной раз обратилось Латвийское общество врачей (ЛОВ), подчеркну недопустимость факта, когда Минздрав публикует доклад, содержащий ложную информацию и намеренно подрывающий репутацию сильного кандидата с целью создания основания для его исключения из конкурса на должность председателя правления и членов правления NRC "Вайвари".
"Обязанностью государства и его учреждений является обеспечить, чтобы медицинскими учреждениями в Латвии руководили профессионалы отрасли с соответствующим образованием и опытом, особенно в чрезвычайной ситуации, с которой мы столкнулись во время пандемии Covid-19 и в настоящее время, когда мы испытывает острую нехватку специалистов отрасли здравоохранения, а особенно - способных руководителей", - говорится в письме ЛОВ.
В открытом письме ЛОВ сказано, что сведения, содержащиеся в докладе Минздрава и послужившие основанием для отстранения Нулле, врач в своем заявлении в суд попросила признать ложными и оскорбляющими ее честь и достоинство. Суд принял заявление Анды Нулле, поэтому существует юридический спор о достоверности сведений, содержащихся в докладе. Поэтому ЛОВ будет внимательно следить за тем, чтобы сведения, правдивость которых проверяется в судебном процессе, не использовались в качестве обоснованных сомнений или доказательств в ходе конкурса на должность председателя и членов правления NRC "Вайвари".
ЛОВ повторно обращает внимание на то, что Минздрав обосновал свое внезапное решение об отстранении Нулле явным конфликтом интересов, хотя врач соблюдала указания Минздрава и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и действовала в рамках правового решения, выданного БПБК. Опасения по поводу политического характера решения по-прежнему поддерживаются тем фактом, что решение было принято в то время, когда формировалось новое правительство и был объявлен конкурс на должности председателя и членов правления NRC "Вайвари", в котором Нулле могла уверенно участвовать как сильный кандидат.
В пункте 1 требований положения о проведении конкурса указано, что председатель правления и члены правления должны иметь "безупречную репутацию".
ЛОВ признает, что нет сомнений в том, что председатель правления общества государственного капитала должен иметь безупречную репутацию, это определяется и другими нормативными актами. В то же время ЛОВ обращает внимание на то, что закон об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица предусматривает, что процесс выдвижения кандидатуры члена правления соответствует принципам практики корпоративного управления и обеспечивает открытый, справедливый и профессиональный отбор членов правления.
Уже в прошлом году несколько раз ЛОВ публично выражало глубокое непонимание действий Минздрава, подчеркивая, что "госсекретарь Минздрава Индра Дрейка приняла катастрофическое, абсолютно вредное для здравоохранения и пациентов и совершенно непонятное для профессионалов отрасли решение, которое наносит ущерб национальной безопасности и стабильности в секторе здравоохранения".
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