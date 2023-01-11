Уволенный руководитель "Вайвари" судится против Минздрава за оскорбление чести и достоинства

В открытом письме ЛОВ сказано, что сведения, содержащиеся в докладе Минздрава и послужившие основанием для отстранения Нулле, врач в своем заявлении в суд попросила признать ложными и оскорбляющими ее честь и достоинство. Суд принял заявление Анды Нулле, поэтому существует юридический спор о достоверности сведений, содержащихся в докладе. Поэтому ЛОВ будет внимательно следить за тем, чтобы сведения, правдивость которых проверяется в судебном процессе, не использовались в качестве обоснованных сомнений или доказательств в ходе конкурса на должность председателя и членов правления NRC "Вайвари".

ЛОВ повторно обращает внимание на то, что Минздрав обосновал свое внезапное решение об отстранении Нулле явным конфликтом интересов, хотя врач соблюдала указания Минздрава и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и действовала в рамках правового решения, выданного БПБК. Опасения по поводу политического характера решения по-прежнему поддерживаются тем фактом, что решение было принято в то время, когда формировалось новое правительство и был объявлен конкурс на должности председателя и членов правления NRC "Вайвари", в котором Нулле могла уверенно участвовать как сильный кандидат.

В пункте 1 требований положения о проведении конкурса указано, что председатель правления и члены правления должны иметь "безупречную репутацию".

ЛОВ признает, что нет сомнений в том, что председатель правления общества государственного капитала должен иметь безупречную репутацию, это определяется и другими нормативными актами. В то же время ЛОВ обращает внимание на то, что закон об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица предусматривает, что процесс выдвижения кандидатуры члена правления соответствует принципам практики корпоративного управления и обеспечивает открытый, справедливый и профессиональный отбор членов правления.

Уже в прошлом году несколько раз ЛОВ публично выражало глубокое непонимание действий Минздрава, подчеркивая, что "госсекретарь Минздрава Индра Дрейка приняла катастрофическое, абсолютно вредное для здравоохранения и пациентов и совершенно непонятное для профессионалов отрасли решение, которое наносит ущерб национальной безопасности и стабильности в секторе здравоохранения".