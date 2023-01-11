Эстония сокращает число работников посольства РФ: часть дипломатов должна покинуть страну

Согласно решению, Россия должна сократить число сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников.

По данным, опубликованным на сайте посольства России, сейчас в представительстве РФ в Эстонии числится 17 дипломатов. Это означает, что к 1 февраля страну должно покинуть девять дипсотрудников.

"Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Уже с начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Теперь устанавливаем верхний предел на количество работающих в Эстонии российских дипломатов с целью достижения паритета. Сегодняшний шаг коррелирует с общим низким уровнем наших двусторонних отношений", - добавил Рейнсалу.

На основании ноты министерства иностранных дел, ссылающейся на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, министерство иностранных дел хочет перейти на паритет в отношении размера представительств с 1 февраля 2023 года.