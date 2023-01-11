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Тело найденного в Хельсинки чиновника могло пролежать в туалете целую неделю

rus.postimees.ee
Тело найденного в Хельсинки чиновника могло пролежать в туалете целую неделю
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Туалет. Снимок иллюстративный.
Туалет. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Городской чиновник Хельсинки, о котором не было известий в течение недели, был найден мертвым в том же здании, где работал. По неподтвержденным данным, мужчина скончался во время обеденного перерыва, пользуясь туалетом ресторана, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финский новостной портал Yle.

Как сообщают финские СМИ, тело мужчины было найдено в середине декабря в районе Каласатама города Хельсинки, в ресторане, расположенном в одном здании с городской администрацией. Вероятно, он умер в туалетной кабинке.

Сотрудник городской администрации Хельсинки сообщил финской газете Helsingin Uutiset, что неделю назад умерший мужчина обедал в ресторане, где его видели направляющимся в туалет.

В администрации города газете подтвердили, что сотрудник был найден мертвым на территории ресторана. Представитель учреждения не стал комментировать, сколько времени тело мужчины находилось в кабинке, прежде чем его нашли.

Полиция Хельсинки расследует дело, однако не подозревает, что мужчина был убит.

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