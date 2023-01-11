Мурниеце: нужно делать все возможное, чтобы быть готовыми к возможной агрессии России

В среду в Таллинне Мурниеце встретилась с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром и министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, сообщили агентству LETA в пресс-службе Минобороны Латвии.

"Безопасность стран Балтии взаимосвязана как общей историей, так и геополитическими вызовами. Встреча в Таллинне еще раз подтвердила тесное сотрудничество и непоколебимую приверженность стран Балтии совместному укреплению безопасности нашего региона. В настоящее время нет оснований полагать, что Россия может изменить свою агрессивную внешнюю политику. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны России", - сказала Мурниеце.

В ходе встречи министры обороны стран Балтии обсудили вызовы региональной безопасности и вопросы повестки дня НАТО, в том числе укрепление потенциала сдерживания и обороны альянса.

Министр обороны заявила, что в 2023 году Латвия станет ведущей страной в оборонном сотрудничестве стран Балтии.

"Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы страны Балтии были гораздо более интегрированы в своей обороне и в своей способности реагировать на вызовы. Поэтому мы продолжим работу над соглашением между странами Балтии, которое позволило бы ускорить взаимопомощь в случае военной угрозы. В то же время мы будем развивать сотрудничество между странами Балтии в военной сфере - как укрепление планирования, так и работу над правовыми механизмами и развитием совместных возможностей", - подчеркнула Мурниеце.

Министры обороны стран Балтии обсудили текущую ситуацию в Украине в связи с войной, которую ведет Россия, и ее влияние на региональную безопасность, а также поддержку, оказываемую Украине на данный момент и в будущем.