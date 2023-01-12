Правду ли сказала Иева Бранте про телеканал "Дождь"?

"В то же самое время "Дождь" вводил общество в заблуждение по поводу того, какими были их планы на Латвию, а также их планы на работу как таковую. В связи с этим мне нужно сказать, что если в декабре они говорили, что не будут оспаривать и будут уважать, то в данном случае мы видим, что они как оспаривают, так и в то время, когда было принято решение NEPLP, уже начали соответствующую деятельность, чтобы получить это разрешение в Нидерландах".