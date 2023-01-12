Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иева Бранте (Объединенный список) во вторник в интервью Латвийскому радио заявила, что телеканал "Дождь" по-прежнему демонстрирует неуважение к латвийскому государству и отказывается выполнять его законы, что "более чем отвратительно". В качестве аргумента для такого мнения Бранте упомянула следующее: после потери лицензии телеканал заверил, что решение оспаривать не будет, а теперь это делает; он вводил в заблуждение относительно планов в Латвии, сразу же попытавшись получить лицензию в другой стране; телеканал в своих трансляциях по-прежнему не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке. Re:Check пришел к выводу, что первые два утверждения депутата не соответствуют правде, а третье - необоснованно.
Правду ли сказала Иева Бранте про телеканал "Дождь"?
В понедельник, 9 января, в СМИ была опубликована новость, что российский независимый телеканал "Дождь" получил лицензию на трансляцию в Нидерландах. 8 декабря прошлого года он прекратил транслировать на территории ЕС, так как Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал выданную ему после вторжения России в Украину лицензию. Совет обосновал свое решение угрозами национальной безопасности Латвии и общественному порядку. NEPLP указал на несколько нарушений: в эфире российская армия была названа "нашей армией", в результате чего сложилось впечатление, что "Дождь" хочет ее поддержать; телеканал показал карту, на которой Крым изображен в составе России, и в передачах не была обеспечена звуковая дорожка, или перевод на латышский язык.
Обещал ли "Дождь" решение не оспаривать?
Неправда
Журналистка Латвийского радио спросила у депутата и юриста Бранте, не позволяет ли решение нидерландского медиарегулятора сделать вывод, что мы в Латвии поспешили с лишением телеканала лицензии. Она ответила указанием на то, что "Дождь" якобы заявил, что решение оспаривать не будет.
"Мне нужно указать, что вообще история берет начало в декабре. Когда NEPLP принял решение остановить трансляцию и лишить "Дождь" этой возможности, они в тот момент сказали, что будут уважать решение NEPLP и не будут оспаривать его. Сегодня мы видим совсем другую информацию. Мы видим информацию, что они оспорят, да и совсем недавно перед выходными эта новость прозвучала".
Позднее она повторила это в интервью еще раз. Высказывание Бранте привлекло внимание Re:Check, так как главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в декабре публично минимум дважды упомянул в СМИ другое - в частности, что решение об оспаривании будет оценено.
"Мы внутри пытаемся понять, какой может быть наша позиция и как решить этот вопрос", - так 8 декабря Дзядко ответил на вопрос ведущего передачи LTV Kas notiek Latvijā об оспаривании. И 9 декабря на пресс-конференции он на тот же вопрос ответил похожим образом: "У нас пока нет окончательного решения. У нас еще есть несколько недель, чтобы принять решение - оспаривать или нет, чисто процессуально. Нам не нужно принимать это решение в спешке, поэтому мы вместе с юристами взвешиваем аргументы - за или против, подавать апелляцию или нет".
Re:Check спросил у Бранте, откуда у нее информация, что "Дождь" ранее обещал не оспаривать аннулирование лицензии. "Эту информацию вы в публичном пространстве не найдете, и свой источник информации я вам не раскрою", - сказала Бранте. На вопрос, по какой причине источник не подлежит раскрытию, глава ответственной за медийную политику комиссии отвечать отказалась.
Re:Ckeck спросил и у "Дождя", говорило ли или писало кому-то руководство телеканала, что решение оспаривать не будет. Сотрудник "Дождя", с которым связалась журналистка Re:Check, ответила отрицательно, в частности, телеканал никому не говорил, что не будет оспаривать решение NEPLP в суде.
Вводил ли "Дождь" общество в заблуждение по поводу своих планов в Латвии?
Неправда
Бранте на радио сказала, что телеканал вводил общество в заблуждение. Из ее слов исходит, что обман связан с тем, что после потери лицензии в Латвии "Дождь" сразу же попытался получить ее в другом месте.
"В то же самое время "Дождь" вводил общество в заблуждение по поводу того, какими были их планы на Латвию, а также их планы на работу как таковую. В связи с этим мне нужно сказать, что если в декабре они говорили, что не будут оспаривать и будут уважать, то в данном случае мы видим, что они как оспаривают, так и в то время, когда было принято решение NEPLP, уже начали соответствующую деятельность, чтобы получить это разрешение в Нидерландах".
Таким образом, из слов Бранте можно сделать вывод, что "Дождь" тогда как минимум на словах обещал, что не будет пытаться вернуть лицензию через суд, а также не попытается продолжать работу с полученной в другой стране лицензией. Однако Re:Check не нашел, что представители телеканала как минимум публично что-то такое говорили.
Совсем наоборот, сказанное ими уже тогда свидетельствовало о желании продолжать работу, в том числе в кабельных сетях, если это будет возможно. Отвечая на уже упомянутый вопрос об оспаривании решения NEPLP, Дзядко в ходе дискуссии на LTV добавил, что "отключение от кабельного телевидения будет мощнейшим ударом по каналу, возможности продолжать работу и зарабатывать, распространяя или транслируя свой канал, и это будет сильнейшим ударом по аудитории, которая была в кабельных сетях".
На уже упомянутой пресс-конференции 9 декабря он рассказал, что телеканал продолжит работу в надежде, что раскрытие правды и военных преступлений России поможет приблизить окончание войны. Кроме того, он указал, что дальнейшие возможные действия еще будут оценены и на них повлияет развитие ситуации. Дзядко тогда добавил, что "Дождь" уже тогда (в декабре) физически находился не только в Риге, но и в Амстердаме, Нидерланды, и в Тбилиси, Грузия. В свою очередь, сразу же после решения об аннулировании лицензии Дзядко сказал: "Будем ли мы работать из Латвии? Посмотрим, как будут развиваться события".
Должен ли "Дождь" по-прежнему обеспечивать звуковую дорожку на латышском языке?
Не хватает контекста
Бранте на Латвийском радио также сказала:
"Нам нужно также признать, что наша безопасность и наше государство имеют первоочередное значение, и здесь возникает вопрос, что "Дождь" по-прежнему не обеспечил языковую дорожку в своих передачах, и против этого они выдвинули свои определенные требования с просьбой отменить ее. Соответственно, всей своей деятельностью и действиями они демонстрируют неуважение к латвийскому государству. (...) Это недопустимо, что "Дождь" по-прежнему отказывается выполнять законы государства, в котором они попросили помощь, и это более чем отвратительно".
Из сказанного депутатом исходит, что, по-прежнему не обеспечивая перевод своих передач на латышский язык, телеканал нарушает законы Латвии. Это неправда, так как "Дождь" прекратил работу в кабельных сетях Латвии после потери лицензии с 8 декабря. Это означает, что телеканал больше не транслируется в Латвии и перевод, или звуковую дорожку, обеспечивать не должен. Во время трансляций на YouTube необходимо соблюдать только требования, установленные платформой. Бранте заявила Re:Check, что "Дождь" звуковую дорожку не обеспечивал и тогда, когда работал с выданной Латвией лицензией. Это правда, и телеканал был за это наказан, однако высказанное в интервью на радио утверждение "по-прежнему не обеспечивает" - вводит в заблуждение.
Вывод: Руководитель ответственного за медийную политику комитета Сейма Иева Бранте ввела слушателей Латвийского радио в заблуждение, заявив, что в декабре после потери лицензии телеканал обещал это не оспаривать. Представители канала тогда публично говорили, что находятся в размышлениях. Телеканал и теперь утверждает, что никогда ничего такого не говорил, в свою очередь Бранте доказательств своим утверждениям не предоставила. Кроме того, нет доказательств, что "Дождь" вводил в заблуждение по поводу дальнейших планов работы. Утверждение, что телеканал по-прежнему не обеспечил звуковую дорожку для своих передач и по-прежнему отказывается исполнять закон, вводит в заблуждение, так как у "Дождя" нет лицензии на работу в Латвии, поэтому такое требование не может быть в силе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!