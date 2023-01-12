Польша и Великобритания, вероятно, станут первыми странами, которые передадут Украине основные боевые танки (ОБТ). Окончательно решение не принято, но об этой возможности уже открыто говорят главы государств.
Украина, вероятно, получит западные танки. Польша намерена передать ей "Леопарды", Британия - "Челленджеры"
Президент Польши Анджей Дуда сказал в среду, что Варшава собирается отдать Украине около полутора десятка танков Leopard 2 - но этот вопрос еще требует согласования с союзниками.
Передача произведенных в Германии и находящихся на вооружении Войска польского танков Leopard 2 требует согласования с Берлином.
В тот же день официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил журналистам, что Лондон активизирует военную помощь Киеву и поставит Украине более новое, современное оружие, которое поможет ей победить в этой войне.
Представитель Даунинг-стрит также добавил, что танки могут помочь украинцам изменить ситуацию на фронте и что Британия рассматривает возможность отправки Украине танков Challenger 2.
Лондон не обязан согласовывать такие поставки ни с кем, поскольку эти танки были разработаны и построены в Великобритании, хотя подобные вопросы, несомненно, обсуждаются с партнерами по НАТО.
Коалиция
Президент Польши Дуда объявил о будущих поставках во Львове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский лидер сказал, что ведет переговоры об аналогичных поставках с другими государствами и даже ждет в ближайшее время еще один "позитивный сигнал" о поставках танков от другой страны.
Зеленский также отметил, что поставки тяжелой бронетехники из одной страны невозможны: "Одно государство "Леопардами" нам не сможет помочь, потому что мы боремся с тысячами российских танков".
Всего с конца 1970-х годов было построено около 3,5 тысяч танков Leopard 2. Однако эти танки пережили несколько глубоких модернизаций, и более новые машины сильно отличаются по своим тактико-техническим характеристикам.
Challenger 2 - более новый танк, его разработали в середине 1980-х годов. Их было построено намного меньше - около 450 единиц.
Challenger 2 оснащен нарезной пушкой L30A1, которую используют только эти танки. А это значит, что для него придется отдельно поставлять снаряды.
Leopard 2 вооружен гладкоствольной пушкой, которая установлена и на другие танки (например, американский M1 Abrams). Кроме того, это орудие использует стандартные натовские танковые боеприпасы.
Однако в поставках танков из нескольких стран есть ещё один смысл. Дело в том, что западные страны до сих пор не решались вооружать Украину танками, поскольку, как считается, опасались того, что это будет воспринято в России, как их прямое участие в военном конфликте на стороне Украины.
Поэтому многие страны были готовы начать такие поставки либо в партнерстве с другими государствами, либо после того, как это сделает кто-то другой.
Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в интервью Deutsche Welle сказал, что одна из причин, по которой вопрос о передаче танков Украине до сих пор не решился, заключается в том, что решение о таких поставках принимается в ходе тесной международной координации и кооперации.
5 января министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью новостному каналу MTV Uutisille заявил, что Финляндия могла бы передать Украине часть своих танков Leopard 2, если какая-то из европейских стран также сделает это.
"Если Европа продвинется в вопросе передачи танков Украине хотя бы на дюйм дальше, чем сейчас, то Финляндия тоже должна в этом участвовать. Конечно, мы не сможем дать много, потому что для нас как приграничной страны с Россией собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Кайкконен.
В начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard-2A4, которые находятся на базе хранения.
О том, что Британия рассматривает вопрос о передаче Украине танков Challenger 2, сообщил 9 января телеканал Sky News, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.
Сколько танков получит Украина и когда?
Анджей Дуда сказал, что Украине будет передана одна танковая рота, что может означать около 15 танков. В случае с британскими Challenger 2 речь идет о десяти танках. Это гораздо меньше, чем хотела бы получить Украина.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "может победить врага", но для этого ему нужно "300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".
Две небольшие партии танков из Польши и Великобритании станут лишь частью поставок ОБТ из разных стран. Кроме того, это первая партия, за которой могут последовать и другие.
Конкретные сроки поставок пока не назывались, но на пресс-конференции Дуда сказал, что надеется, что эта рота вместе с другими ротами "Леопардов" и других танков будет предоставлена Украине уже очень скоро.
ВСУ потребуется еще довольно большое время, чтобы подготовить экипажи для этих боевых машин. Это может занять несколько недель - даже для хорошо подготовленного танкиста освоение новой техники потребует тренировок на полигоне.
Кроме того, танковые части должны пройти боевое слаживание с пехотой, частями поддержки.
Общевойсковой бой
Западные танки, вероятно, станут частью программы подготовки новых частей ВСУ для ведения общевойсковых операций - этой подготовкой занимаются американские военные.
6 января США официально объявили, что в очередной пакет помощи Украине войдут 50 боевых машин пехоты M2 Bradley.
5 января канцелярия канцлера Германии Олафа Шольца сообщила, что Берлин намерен отправить Украине БМП Marder. Накануне этого объявления глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что на складах Бундесвера имеется достаточно таких машин, но точный объем поставок пока неизвестен.
Эта техника, как и основные боевые танки, которые собираются поставить Украине Польша и Британия, была разработана во времена холодной войны для сухопутных войск стран НАТО.
Как рассказал 9 января на брифинге представитель министерства обороны США, новое оружие позволит ВСУ продолжить подготовку частей для ведения общевойскового боя. Подготовкой, по его словам, будут заниматься США и их партнеры. "Оборудование это одно дело, его использование - другое", - сказал он.
Общевойсковой бой - понятие, которое используют во многих странах, включая Россию. Оно означает ведение боевых действий сухопутными силами с использованием самых разных сил и средств, включая пехоту, бронетехнику, разведку, артиллерийскую и авиационную поддержку, противовоздушную оборону, инженерное сопровождение и многое другое.
Отработка навыков общевойскового боя - важное и довольно сложное дело, поскольку она подразумевает боевое слаживание, координацию действий многих различных частей.
В декабре 2022 года пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер рассказал, как будет проходить подготовка украинских солдат к ведению общевойскового боя.
"Сначала мы возьмем батальон, тренировки начнутся с боевых стрельб. Затем последуют тренировки на уровне отделения, взвода и роты, а в завершение проведем учения на уровне батальона. При этом важно, что будет также проводиться обучение штаба батальона", - сказал он.