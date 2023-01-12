Украина, вероятно, получит западные танки. Польша намерена передать ей "Леопарды", Британия - "Челленджеры"

Поэтому многие страны были готовы начать такие поставки либо в партнерстве с другими государствами, либо после того, как это сделает кто-то другой.

Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт в интервью Deutsche Welle сказал, что одна из причин, по которой вопрос о передаче танков Украине до сих пор не решился, заключается в том, что решение о таких поставках принимается в ходе тесной международной координации и кооперации.

5 января министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью новостному каналу MTV Uutisille заявил, что Финляндия могла бы передать Украине часть своих танков Leopard 2, если какая-то из европейских стран также сделает это.

"Если Европа продвинется в вопросе передачи танков Украине хотя бы на дюйм дальше, чем сейчас, то Финляндия тоже должна в этом участвовать. Конечно, мы не сможем дать много, потому что для нас как приграничной страны с Россией собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Кайкконен.

В начале июня испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором сообщила, что власти страны рассматривают возможность передачи Украине партии танков Leopard-2A4, которые находятся на базе хранения.

О том, что Британия рассматривает вопрос о передаче Украине танков Challenger 2, сообщил 9 января телеканал Sky News, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Сколько танков получит Украина и когда?