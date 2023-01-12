Видео ⟩ Пограничники Беларуси распространяют фейки о Латвии

"Государственная пограничная служба Латвии опровергает правдивость новостей, распространяемых Беларусью, а также подчеркивает, что это очередная провокация, заведомая враждебность и искажение фактов властями Беларуси.

Принимая во внимание многолетнюю ситуацию, связанную с гибридными угрозами на белорусско-латвийской границе, Государственная пограничная служба призывает жителей и СМИ быть внимательными к распространению фейковых новостей. Всю официально утвержденную, а также текущую информацию можно найти в официальных аккаунтах", - констатирует пограничная служба Латвии.

Напоминаем, что конце декабря прошлого года иммигранты переправили через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья, сообщили в Государственной пограничной охране. Позже в больнице Резекне скончался один из граждан Афганистана.

30 ноября прошлого года начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предупредил Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, что зимой будет все труднее препятствовать проникновению иммигрантов в Латвию. Следует также принимать во внимание протесты в Иране и сотрудничество России с этой ближневосточной страной, что может представлять собой риск увеличения передвижения иранских граждан в Европу.

Baltkrievu robežsargi turpina izplatīt feikus. 🇧🇾



Šoreiz publicējuši video ar it kā pie Latvijas robežas nomirušu migrantu. Saka, ka Latvijas robežsargi paši demontējuši daļu žoga un pārstiepuši līķi uz Baltkrievijas teritoriju.



Hibrīdkarš turpinās. pic.twitter.com/qZT0vCvg41 — Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) January 11, 2023

‼️Latvijas Valsts robežsardze noliedz Baltkrievijas izplatītās ziņas patiesumu. Kā arī uzsver, ka tā ir kārtējā Baltkrievijas varas iestāžu provokācija, apzināta naidošana un faktu sagrozīšana.

Plašāk lasiet šeit 👉🏻 https://t.co/Q9SrZVnGWe — Valsts robežsardze (@VRS_gov_lv) January 11, 2023