Беларусь выступила с ложными заявлениями о том, что латвийские пограничники демонтировали пограничный забор, чтобы перетащить погибшего мигранта на территорию Беларуси. Государственная пограничная служба Латвии категорически отвергает эти утверждения.
Видео ⟩ Пограничники Беларуси распространяют фейки о Латвии
"Государственная пограничная служба Латвии опровергает правдивость новостей, распространяемых Беларусью, а также подчеркивает, что это очередная провокация, заведомая враждебность и искажение фактов властями Беларуси.
Принимая во внимание многолетнюю ситуацию, связанную с гибридными угрозами на белорусско-латвийской границе, Государственная пограничная служба призывает жителей и СМИ быть внимательными к распространению фейковых новостей. Всю официально утвержденную, а также текущую информацию можно найти в официальных аккаунтах", - констатирует пограничная служба Латвии.
Напоминаем, что конце декабря прошлого года иммигранты переправили через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья, сообщили в Государственной пограничной охране. Позже в больнице Резекне скончался один из граждан Афганистана.
30 ноября прошлого года начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предупредил Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, что зимой будет все труднее препятствовать проникновению иммигрантов в Латвию. Следует также принимать во внимание протесты в Иране и сотрудничество России с этой ближневосточной страной, что может представлять собой риск увеличения передвижения иранских граждан в Европу.
Baltkrievu robežsargi turpina izplatīt feikus. 🇧🇾— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) January 11, 2023
Šoreiz publicējuši video ar it kā pie Latvijas robežas nomirušu migrantu. Saka, ka Latvijas robežsargi paši demontējuši daļu žoga un pārstiepuši līķi uz Baltkrievijas teritoriju.
Hibrīdkarš turpinās. pic.twitter.com/qZT0vCvg41
‼️Latvijas Valsts robežsardze noliedz Baltkrievijas izplatītās ziņas patiesumu. Kā arī uzsver, ka tā ir kārtējā Baltkrievijas varas iestāžu provokācija, apzināta naidošana un faktu sagrozīšana.— Valsts robežsardze (@VRS_gov_lv) January 11, 2023
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