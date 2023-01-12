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Видео ⟩ Пограничники Беларуси распространяют фейки о Латвии

rus.tvnet.lv
Пограничники Беларуси распространяют фейки о Латвии
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Замерзший человек в снегу
Замерзший человек в снегу Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Беларусь выступила с ложными заявлениями о том, что латвийские пограничники демонтировали пограничный забор, чтобы перетащить погибшего мигранта на территорию Беларуси. Государственная пограничная служба Латвии категорически отвергает эти утверждения.

"Государственная пограничная служба Латвии опровергает правдивость новостей, распространяемых Беларусью, а также подчеркивает, что это очередная провокация, заведомая враждебность и искажение фактов властями Беларуси.

Принимая во внимание многолетнюю ситуацию, связанную с гибридными угрозами на белорусско-латвийской границе, Государственная пограничная служба призывает жителей и СМИ быть внимательными к распространению фейковых новостей. Всю официально утвержденную, а также текущую информацию можно найти в официальных аккаунтах", - констатирует пограничная служба Латвии.

Напоминаем, что конце декабря прошлого года иммигранты переправили через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья, сообщили в Государственной пограничной охране. Позже в больнице Резекне скончался один из граждан Афганистана.

30 ноября прошлого года начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предупредил Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, что зимой будет все труднее препятствовать проникновению иммигрантов в Латвию. Следует также принимать во внимание протесты в Иране и сотрудничество России с этой ближневосточной страной, что может представлять собой риск увеличения передвижения иранских граждан в Европу.

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