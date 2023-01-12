СЗК планирует выдвинуть своего кандидата на должность председателя CVK

По мнению СЗК, необходимы систематические изменения в CVK. СЗК не согласен с озвученной президентом Эгилом Левитсом идеей о том, что CVK следовало бы "присоединить" к Сейму, потому что так уже было ранее и не работает должным образом. Лидер фракции СЗК заявил, что следует установить связь CVK с парламентом, введя парламентский контроль. CVK должна быть передана в ведение государственного управления и комиссии самоуправлений.