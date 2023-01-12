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СЗК планирует выдвинуть своего кандидата на должность председателя CVK

rus.tvnet.lv/LETA
СЗК планирует выдвинуть своего кандидата на должность председателя CVK
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Депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис.
Депутат Сейма от Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис. Фото: Paula Čurkste/LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) планирует выдвинуть своего кандидата на пост председателя Центральной избирательной комиссии (CVK), подтвердил глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

СЗК обещает объявить своего кандидата в течение недели.

По мнению СЗК, необходимы систематические изменения в CVK. СЗК не согласен с озвученной президентом Эгилом Левитсом идеей о том, что CVK следовало бы "присоединить" к Сейму, потому что так уже было ранее и не работает должным образом. Лидер фракции СЗК заявил, что следует установить связь CVK с парламентом, введя парламентский контроль. CVK должна быть передана в ведение государственного управления и комиссии самоуправлений.

В настоящее время Валайнис воздерживается от оценки кандидатуры на пост главы CVK Кристине Саулите, предложенной правящей коалицией, но отмечает, что ее предыдущий опыт работы "не совсем убедителен".

Как сообщалось, бывшая председателем Всемирного объединения свободных латышей Саулите является одним из возможных кандидатов на пост председателя CVK.

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