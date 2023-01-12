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Шварценеггер снялся в новом клипе Kalush Orchestra

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Шварценеггер снялся в новом клипе Kalush Orchestra
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Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra
Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra Фото: https://www.instagram.com/kalush.official/

Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) снялся в клипе "Щедрий вечір" украинских музыкантов Kalush Orchestra. 

Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra презентовали клип на новый трек "Щедрий вечір". Видео появилось на официальном YouTube-канале коллектива.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил, что композиция была выпущена еще в минувшем году, но ролик окончательно смонтировали только сейчас. И специально для украинцев музыканты записали послание легендарного американского актера и продюсера Арнольда Шварценеггера.

Локацией для съемок видео стал Лос-Анджелес, в котором музыканты выступали в рамках благотворительного турне осенью 2022 года. Там Kalush Orchestra и познакомились с американской кинозвездой и бывшим губернатором Калифорнии, пишет "Фокус".

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA - San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию щедровок плюс попали к Арнольду Шварценеггеру в гости", - рассказали артисты в соцсетях.

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