Чиновники в России изображают патриотизм, а их дети отдыхают в странах НАТО

Вероника, дочь Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки России, побывала и на Сейшельских островах, и в Турции после российского вторжения в Украину. Первые дни 2023 года она провела в Дубае.

Несмотря на то, что профиль Вероники Нарышкиной в Instagram является закрытым, The Insider удалось это выяснить, изучив публикации ее близкой подруги в соцсети.

The Insider указывает, что Турция является членом НАТО, более того, Нарышкин совсем недавно сделал заявление о том, что НАТО начнет гибридную войну и против России, и против Беларуси. Он заявил это в тот момент, когда его дочь отдыхала в Турции.

Татьяна, невестка вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова, в сентябре отдыхала на острове Миконос в Греции, которая также входит в НАТО, а Новый год она встретила на Бали.

Юлия, невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, провела новогодние каникулы на Мальдивах. Одна ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi стоит более трех тысяч евро.

The Insider также выяснил, что Ксения, дочь министра обороны Сергея Шойгу, провела новогодние каникулы в Дубае - ее супруг, блогер Алексей Столяров, опубликовал фото с ней.