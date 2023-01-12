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В Лиепае мужчина признал своими 22 ребенка, рожденных от разных женщин

rus.tvnet.lv
В Лиепае мужчина признал своими 22 ребенка, рожденных от разных женщин
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/AlohaHawaii

Ранее мы рассказывали о Кристи Теос из Эстонии, которая за последние семь лет шесть раз становилась матерью. Теперь же портал liepajniekiem.lv рассказал об интересном моменте статистики Лиепайского отдела ЗАГС. 

Так, Индра Штале, руководитель Лиепайского отдела ЗАГС, рассказала порталу, что в прошлом году в городе было зарегистрировано 630 младенцев - 326 мальчиков и 304 девочки.

Самой серьезной причиной того, что цифры в этом году ниже, чем годом ранее (741), стала нестабильная ситуация во всем мире из-за продолжающейся войны в Украине. Однако в прошлом году к лиепайским семьям присоединились еще и близнецы - зарегистрировано девять пар близнецов.

Из всех младенцев, получивших свидетельства о рождении в Лиепае, 8 новорожденных были детьми граждан Украины.

Портал рассказывает, что в 219 случаях отцовство было признано при рождении ребенка в незарегистрированном браке. Признание отцовства означает, что мужчина принимает на себя все родительские права и обязанности, в том числе и по содержанию ребенка.

В одном из отчетов Лиепайского отдела ЗАГС можно найти информацию о том, что у матери с наибольшим количеством детей (рожденных ею самой) всего 12 сыновей и дочерей.

Кроме того, известно, что один житель города официально признал 22 ребенка своими; дети были рождены от нескольких разных женщин. 

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