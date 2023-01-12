В Лиепае мужчина признал своими 22 ребенка, рожденных от разных женщин

Так, Индра Штале, руководитель Лиепайского отдела ЗАГС, рассказала порталу, что в прошлом году в городе было зарегистрировано 630 младенцев - 326 мальчиков и 304 девочки.

Самой серьезной причиной того, что цифры в этом году ниже, чем годом ранее (741), стала нестабильная ситуация во всем мире из-за продолжающейся войны в Украине. Однако в прошлом году к лиепайским семьям присоединились еще и близнецы - зарегистрировано девять пар близнецов.

Из всех младенцев, получивших свидетельства о рождении в Лиепае, 8 новорожденных были детьми граждан Украины.

Портал рассказывает, что в 219 случаях отцовство было признано при рождении ребенка в незарегистрированном браке. Признание отцовства означает, что мужчина принимает на себя все родительские права и обязанности, в том числе и по содержанию ребенка.

В одном из отчетов Лиепайского отдела ЗАГС можно найти информацию о том, что у матери с наибольшим количеством детей (рожденных ею самой) всего 12 сыновей и дочерей.

Кроме того, известно, что один житель города официально признал 22 ребенка своими; дети были рождены от нескольких разных женщин.