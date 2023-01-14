Имя Златы Огневич стало широко известно в 2013 году, когда певица громко заявила о себе, выступив от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", где она завоевала третье место с песней Gravity. Рассказываем об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели".
Бронзовый призер "Евровидения" Злата Огневич: успех, патриотизм и скандалы
В информации, которая доступна в СМИ, указано, что настоящее имя девушки - Инна Бордюг. Она родом из Мурманска. Но после семья переехала в Украину - в Крым.
Музыкой она занималась с самого детства - играла на фортепиано. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Р. М. Глиэра и переехала в Киев. Девушка училась сразу в двух местах - в музыкальном институте по специальности "джазовый вокал" и в Национальном авиационном университете на факультете психологии. Она также работала в Государственном ансамбле песни и пляски ВС Украины и была солисткой группы, выступавшей в стиле латино.
После окончания учебы в институте Инна Бордюг взяла себе псевдоним Злата Огневич.
В 2010 и 2011 годах она выпустила свои первые песни "Ангелы", "Остров", "Кукушка", на синглы были сняты клипы. Огневич работала не только сольно, но и выступала в дуэте с DJ Shamshudinov с песней Кiss.
Видео: Злата Огневич - "Ангелы"
"Евровидение"
В 2013 году конкурс "Евровидение" проходил в Швеции. Победительницей в тот год стала певица из Дании Эммили де Форест, на втором месте оказался Фарид Мамедов из Азербайджана, а украинская исполнительница Злата Огневич заняла третье место.
Попасть на конкурс "Евровидение" было ее давней мечтой. Она неоднократно пыталась пройти национальный отбор. Наконец-то ей это удалось в 2013 году с хитом Gravity, созданным Михаилом Некрасовым и Кареном Кавалеряном. Зрителям запомнился не только вокал певицы, но и ее появление на сцене на руках великана Игоря Вовковинского.
Видео: Злата Огневич - Gravity
Карьера после "Евровидения"
В 2016 году певица выпустила сингл "ВодаВогонь" вместе с группой "Скрябин" и солистом Женей Толочным. Продюсером совместного проекта выступил Милош Елич, музыкант группы "Океан Эльзы". В том же году вышел сольный трек певицы "За літом за весною".
Первый альбом "Грані" увидел свет в 2018 году, после вышел диск "Сила поколінь".
В 2020 году состоялся релиз альбома "Богиня". В него вошли авторские треки и песни, созданные в тандеме с Андреем Хлывнюком ("Бумбокс"), EYRA (Светланой Кравчук), MORPHOM, Вадимом Лисицей и другими. В этом же году вышли клипы на песни "Беги" и "Гола правда".
Видео: Злата Огневич - "Гола правда"
Политика и патриотизм в жизни Златы
В репертуар певицы входит патриотическая песня Pray For Ukraine, нередко она исполняет и гимн Украины.
В 2014 году Злата решила попробовать силы в политике. Артистка получила мандат народного депутата Верховной рады Украины от фракции Олега Ляшко. Огневич занималась вопросами творчества, культуры и духовности. Но, проработав в законодательном органе меньше года, она сложила депутатские полномочия.
Певицу подозревали в романе с женатым мужчиной - политиком, главой администрации экс-президента Виктора Януковича Сергеем Левочкиным. Эти слухи она категорически опровергла.
Злата Огневич с начала полномасштабного вторжения России в Украину твердо решила, что не уедет за границу, ведь она нужна в своей стране. Однако многие уехали. Когда некоторые из них начали возвращаться в Украину и давать концерты, Злата отметила, что "лучше поздно, чем никогда".
К слову, Огневич считает, что артист - это не та профессия, когда можно где-то отсиживаться. Она говорит, что звезды должны быть рядом с народом и поддерживать его, пишет TCH.
"Я сказала о своей позиции, которая касается всех артистов, которые с начала полномасштабного вторжения уехали из страны, покинули, а сейчас как-то там что-то пытаются делать. Вот так. Я считаю, что артист - это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях. Я считаю, что артист - это тот человек, который с народом", - заявила Злата в интервью "Музвару".
Сама же Огневич осталась в Украине. Знаменитость активно дает благотворительные концерты для украинцев, а также поддерживает боевой дух защитников, иногда даже в экстремальных условиях. Недавно она показала, как ездила на обстрелянном оккупантами автомобиле давать концерты для ВСУ.
Видео: Злата Огневич - Pray For Ukraine
Конфликт с коллегами по цеху
Украинская ведущая Маша Ефросинина и украинская певица Оля Полякова ведут совместное ток-шоу "Взрослые девочки". В нем Ефросинина упомянула Огневич, которая якобы публично хейтит ее, а затем просит о протекции. Второй инцидент с участием скандальной певицы припомнила Полякова. Оля и Маша, как и многие украинские женщины, в начале полномасштабной войны покинули с детьми Украину. Поляковой показалось, что Огневич саркастично высказалась в их адрес, пишет издание "Главред.Weekend".
"Когда нас с тобой травили, есть такая певица, которая до этого очень классно на этой теме хайповала. Что-то она там сказала вроде того, что нам надо к психотерапевтам обратиться, что мы уехали... Короче, что мы плохие с тобой", - вспомнила Ефросинина.
Злата Огневич не стала молчать и высказалась в Instagram-сторис: "Вас никто не может обидеть без вашего на то согласия, ведь причина обиды - это прежде всего мысли. А они только в вашей голове".
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