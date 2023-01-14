Бронзовый призер "Евровидения" Злата Огневич: успех, патриотизм и скандалы

Певицу подозревали в романе с женатым мужчиной - политиком, главой администрации экс-президента Виктора Януковича Сергеем Левочкиным. Эти слухи она категорически опровергла.

Злата Огневич с начала полномасштабного вторжения России в Украину твердо решила, что не уедет за границу, ведь она нужна в своей стране. Однако многие уехали. Когда некоторые из них начали возвращаться в Украину и давать концерты, Злата отметила, что "лучше поздно, чем никогда".

К слову, Огневич считает, что артист - это не та профессия, когда можно где-то отсиживаться. Она говорит, что звезды должны быть рядом с народом и поддерживать его, пишет TCH.

"Я сказала о своей позиции, которая касается всех артистов, которые с начала полномасштабного вторжения уехали из страны, покинули, а сейчас как-то там что-то пытаются делать. Вот так. Я считаю, что артист - это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях. Я считаю, что артист - это тот человек, который с народом", - заявила Злата в интервью "Музвару".