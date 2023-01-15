Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. О чем на этой неделе писала желтая пресса?
Лобода беременна, а замок в деревне Грязь больше не принадлежит Пугачевой?
В желтых СМИ появились слухи о том, что замок в деревне Грязь больше не принадлежит Алле Борисовне, а переписан на другого человека. Примадонна пока никак не высказалась на этот счет.
Некоторые СМИ, в том числе и информационное агентство CUD.NEWS ("Центр Градостроительного Развития"), сообщили, что певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, отказалась от идеи продавать свой легендарный замок. Эту информацию подтвердила дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
"Замок больше не продается. Он никогда не был активом, от которого нужно избавиться. Была эмоция: почему бы не попробовать продать за миллиард? Нет покупателей - и не нужно. Оставим себе. Там постоянно был и есть штат людей, обслуживающих помещения, они никогда не увольнялись, и им сразу сказали, что сокращений не будет. И жить там тоже есть кому. И Никите, и мне", - сказала Кристина Орбакайте агентству РИИА.РФ.
Галерея: Замок в деревне Грязь
Светлана Лобода ждет третьего ребенка?
Украинская певица Светлана Лобода показала подписчикам новое платье. Фолловеры заметили округлившийся животик, из-за чего возникли слухи о ее третьей беременности.
На своей странице в Instagram Светлана опубликовала фото, на котором позирует в откровенном красном платье, оголяющем ее живот, сверху она набросила черный пиджак. В комментариях звезду забросали вопросами о пополнении в семье.
А как вам кажется?
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