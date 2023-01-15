Лобода беременна, а замок в деревне Грязь больше не принадлежит Пугачевой?

В желтых СМИ появились слухи о том, что замок в деревне Грязь больше не принадлежит Алле Борисовне, а переписан на другого человека. Примадонна пока никак не высказалась на этот счет.

"Замок больше не продается. Он никогда не был активом, от которого нужно избавиться. Была эмоция: почему бы не попробовать продать за миллиард? Нет покупателей - и не нужно. Оставим себе. Там постоянно был и есть штат людей, обслуживающих помещения, они никогда не увольнялись, и им сразу сказали, что сокращений не будет. И жить там тоже есть кому. И Никите, и мне", - сказала Кристина Орбакайте агентству РИИА.РФ.