Долг всего цивилизованного мира - закрыть врата ада, открытые российской войной на Украине, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс во время своего сегодняшнего визита в Киев, обращаясь к депутатам Верховной Рады.
Фото ⟩ Эдвард Смилтенс в Киеве: мир обязан закрыть врата ада, открытые российской войной
"Своим героизмом вы совершили невозможное - настоящее пробуждение! И на поле боя, и послав такой сильный импульс мужества и решимости, что он достиг каждого уголка свободного мира, достиг сердец миллиардов людей", - сказал он, подчеркнув, что украинская борьба создала беспрецедентную волну солидарности и человеческого сотрудничества, заставив нас ценить "самое главное - нашу свободу, независимость и демократию".
Как сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента, делегация во главе со спикером Сейма прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку и солидарность украинскому народу. В начале визита председатель Сейма встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил благодарность Латвии за поддержку Украины и ее народа, в том числе прием украинцев в Латвии. В столице Украины также запланированы встречи спикера Сейма и возглавляемой им делегации с другими высокопоставленными лицами Украины.
Спикер Сейма обратился к депутатам Рады на украинском языке.
"На самом деле, Советский Союз, наконец, рушится лишь сейчас. Он рушится на наших глазах на полях сражений в Украине и в наших сердцах, геополитически и человечески",
- сказал Смилтенс, добавив, что кровожадный российский диктатор намеревался возродить Советский Союз в еще более отвратительной форме, открыв врата ада на украинской земле. "Долг всего цивилизованного мира - закрыть эти врата совместными усилиями", - подчеркнул спикер.
"Ваша сила позволяет нам делать дома то, что мы откладывали на долгие годы, делать большие шаги прочь от советского наследия, от имперского влияния соседа, от темной тяжести прошлого, ликвидировать символы оккупации", - сказал спикер Сейма, отметив широкую солидарность и вовлеченность народа.
В визите также принимают участие председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, председатель комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Раймонд Бергманис, председатель комиссии по европейским делам Андрис Спрудс и руководитель группы депутатов Сейма по развитию сотрудничества с украинским парламентом Янис Скрастиньш.
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