Фото ⟩ Эдвард Смилтенс в Киеве: мир обязан закрыть врата ада, открытые российской войной

"Своим героизмом вы совершили невозможное - настоящее пробуждение! И на поле боя, и послав такой сильный импульс мужества и решимости, что он достиг каждого уголка свободного мира, достиг сердец миллиардов людей", - сказал он, подчеркнув, что украинская борьба создала беспрецедентную волну солидарности и человеческого сотрудничества, заставив нас ценить "самое главное - нашу свободу, независимость и демократию".

Как сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента, делегация во главе со спикером Сейма прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку и солидарность украинскому народу. В начале визита председатель Сейма встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил благодарность Латвии за поддержку Украины и ее народа, в том числе прием украинцев в Латвии. В столице Украины также запланированы встречи спикера Сейма и возглавляемой им делегации с другими высокопоставленными лицами Украины.