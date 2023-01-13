Три сценария будущего РФ: исследование Европарламента

Если президентские выборы 2024 года в условиях военного положения не перенесут во избежание белорусского сценария, то они могут стать моментом смены "крыши" под видом законности, сохраняя у власти те же элиты, считает аналитик. Впрочем, замена Путина может оказаться неосуществимой: либо борющиеся за власть стороны будут блокировать друг друга, либо к тому моменту станет невозможно продолжать войну. В таком случае, полагает Анна Каприле, за коллапсом может последовать период неуправляемого хаоса, при котором лидерами станут главы военизированных формирований типа Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.

Третий сценарий: распад

Далее ситуация, согласно докладу, может развиваться в противоположных направлениях и привести либо к настоящей смене власти под руководством известных лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, либо к подъему крайне правых движений, набирающих силу как следствие военной риторики.

И это, в свою очередь, может привести к маловероятному, но крайне опасному третьему сценарию - расколу Российской Федерации. "У государства с 85 субъектами и более чем 150 этническими группами есть большой потенциал для частичной фрагментации, хотя я не думаю, что она произойдет на основе упорядоченных переговоров между субъектами РФ, скорее это будет просто распад в условиях вакуума власти", - считает Анна Каприле.

Сценарий для Украины более понятный, говорит эксперт. Несмотря на войну и неопределенность, для Украины открылся путь: Европейский Союз предоставил ей статус кандидата на вступление. "Неизвестно, когда она сможет стать членом ЕС и насколько это будет сложно, но, в отличие от России, это конкретный сценарий", - резюмирует политолог.