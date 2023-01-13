Видео ⟩ "Такое впервые!": после бассейна в Бауске купальники семьи потеряли цвета

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"Мы прекрасно провели два часа, и когда мы были в бассейне, муж пожаловался на то, что у него щипает в глазах. Когда мы уходили, он сказал, что плавки совсем испортились", - говорит Лариса, которая переживает, нет ли передозировки хлора в бассейне, и если да, то не вредно ли это для здоровья.

"Когда мы приехали домой и достали купальники - мой и дочери, - я испытала шок. На них не было краски абсолютно", - рассказывает женщина. "Как если бы нас замочили в Domestos!"

"Позже мы с мужем сильно чесались. У меня нехорошо было с пищеварением. Мы очень часто посещаем бассейны, в том числе в СПА в Эстонии. Но такое в первый раз!" - Лариса делится своим опытом.

За пять лет таких жалоб до сих пор не поступало, говорит Бирута Грантиня, директор Детско-юношеской спортивной школы Бауского края, в которой есть бассейн.

Максимально допустимая концентрация в воде бассейна составляет 1 мг/1 л воды, сообщила Инспекция здравоохранения. Однако ведомство не спешит утверждать, что выцветание купальников свидетельствует о передозировке хлором.