Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф в трех часах езды от Риги

Фото: Из личного архива

Далее последует ужин от Эвели: поверить в то, что блюда были приготовлены на домашней кухне, будет трудно.

Программа на вечер: 1) совместная готовка спринг-роллов c креветками; 2) запеченная утка с кремом из цветной капусты, сельдерея и пастернака; 3) шоколадный торт с кремом из маскарпоне и свежими ягодами.

Цена: 59 евро без напитков; требуется предварительная резервация через Booking.com;

Адрес: Vana-Rääma 16, Pärnu, 80036 Pärnu maakond, Estonia.

Важно! Добраться проще всего на такси или машине.

Ресторан Raimond

У нас в Латвии - Раймонд Паулс, а в Эстонии есть свой композитор - Раймонд Валгре. Именно в честь него и названо это место - он прожил в Пярну несколько лет и именно там сочинил некоторые из своих произведений. "Несмотря на то, что ни сам музыкант, ни его мелодии не получили должного признания при жизни, мы хотим быть теми, о ком будут говорить уже сегодня, завтра и послезавтра", - отмечают создатели заведения. Этот ресторан станет прекрасным местом для свидания, а его менеджер отметил, что в ближайших планах заведения - получить мишленовскую звезду.

Меню ресторана разбито на четыре темы: "Из леса", "Из подвала", "Из моря" и "С хутора". Выбираете одну из них, и вас ждет ужин из трех блюд, соответствующих теме. Например, в "Из леса" вам предложат лесного голубя, вырезку из эстонской косули и настоящее мороженое с грибным вкусом. Голубь, кстати, по словам официанта Алекса, - из Франции, и есть его следует аккуратно: в нем может оказаться пуля. Как отмечают в ресторане, "это к удаче". Алекс признался, что во время его смены такое случалось лишь однажды.

"Из леса" + комплименты от шефа Фото: Из личного архива

Цена: 62 евро за тему + комплементы от шеф-повара на одного человека. Напитки за отдельную плату (подробнее тут).

Адрес: (в том же комплексе, где и гостиница с Silent Spa) Ranna pst 1, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia.