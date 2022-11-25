Если не знали, эстонский город Пярну - один из любимых курортов латвийцев. Чаще жителей Латвии город посещают лишь финны. Причина проста: этот небольшой, но уютный город по карману почти каждому туристу, и любой найдет в нем что-то для себя.
Грибное мороженое, снежная сауна и неоновый гольф в трех часах езды от Риги
Пярну - это Эстония, которая совсем рядом: дорога на автобусе составит не более трех часов, и этот город к Риге ближе, чем, например, Даугавпилс и Лиепая. В свою очередь, развлечений тут больше, чем в Юрмале. Если вы еще не были и/или планируете посетить Пярну, рассказываем, чем тут можно заняться и что посмотреть - причем все это реально посетить за три дня.
Собрали места, где отдохнуть, поесть и весело провести время с детьми и без.
Нетипичный отдых
- Неоновый гольф Glow Golf
11 интерактивных станций: поиграть в гольф и попробовать забить в лунку сможет каждый - от маленьких детей до взрослых. И каждому свое: кто-то войдет в азарт и посоревнуется, а кто-то оценит необычное и интерактивное оформление.
Изображения и визуализацию создавали в том числе эстонские граффитисты, и жители или знатоки Эстонии смогут на каждой станции разглядеть и найти отличительные черты знакомых мест и районов.
Тут же боулинг и кафе с напитками и едой, один из поваров - беженка из Украины, благодаря которой в заведении было разработано украинское меню.
Цена: от 8 до 10 евро на человека (подробнее тут).
Адрес: Lai 18, Pärnu, 80013 Pärnu maakond, Estonia.
- Творческая мастерская и магазин Design meets Wine
Рисовать под вино и в Риге не в новинку, но что если вы будете рисовать на кухонной утвари и дегустировать эстонские домашние вина? Это уютное местечко - и мастерская, и место проведения мастер-классов, и авторский дизайнерский магазин двух эстонок - мамы и дочки - Кэти и Хэлье Ваас.
Уже на входе вас встретит, а потом будет "помогать" рисовать джек-рассел-терьер по кличке Вольдемар. Кроме рисования, вина и атмосферы, здесь вы также найдете сувениры в подарок домой - без скучных магнитов.
Цена: детям - от 12 евро, взрослым - от 23 евро (подробнее тут).
Адрес: Suur-Jõe 63, Pärnu, 80042 Pärnu maakond, Estonia.
Что посмотреть в Пярну?
Если вы любитель природы, спокойных пеших прогулок - Пярну удовлетворит и эти потребности. В городе есть красивые виды, места, комплексы отдыха.
А еще тут много латышей, и их здесь любят. Одну из причин, почему так, называет гид Анн: "У латышей есть чувство юмора". Она и показывает самые яркие места города:
Во время прогулки в самом сердце города можно остановиться перекусить в стильном кафе для всей семьи (включая собак) Mum Cafe. Правда, считайтесь с тем, что это место настолько популярно, что возможны очереди или придется долго ждать заказ.
По приезде или отъезде из Пярну отобедать можно будет в Pastoraat Cafe и Restaurant Gastronoom, которые находятся вблизи автовокзала. Две на вид стильные кофейни, а на деле - рестораны с блюдами на любой вкус и небольшим временем ожидания.
Где отдохнуть?
- SPA для романтиков: Hedon Silent Spa
Это SPA с пошаговой системой (13 шагов). В самом начале пути вам выдадут набор со средствами по уходу, которые нужно будет использовать поочередно - в соответствии с системой. На фоне джакузи и простых бассейнов выделяется бассейн с водой Мертвого моря.
Выбор саун - от классической финской до ароматической. И есть "станция" на перерыв в "Комнате для отдыха", в которой можно полежать на шезлонге и выпить чай.
Цена: от 18 до 33 евро (в зависимости от дня недели и того, постоялец вы отеля или гость); вход с 14 лет (подробнее тут).
Адрес: Ranna pst 1, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia.
- СПА для активных и родителей с детьми: Viiking Saaga Water and Sauna center
Если вы из тех, кто в поездках ищет что-то интересное, то это место вам подойдет.
Не считая классических бассейнов, джакузи и саун, здесь есть и что-то "новенькое" - снежная сауна, а также сауна-иглу (или "сауна Викингов") на крыше комплекса.
Цена: от 8 до 40 евро (в зависимости от времени, дня, возраста и числа посетителей, подробнее тут);
Адрес: Ringi 50, Pärnu, 80012 Pärnu maakond, Estonia.
- СПА со спортивным бассейном и горками: Tervise Paradiis Spa Hotel & Water park
Большие бассейны, джакузи и пара саун. Но главное тут - водные горки, которые как минимум оценят дети и подростки.
В комплексе самого отеля можно посетить ряд массажных процедур. Из необычных - аромамассаж с чаем матча. Подойдет он не всем - людей с чувствительной кожей может чуть "прижечь", рассказала массажистка Эда. Все потому, что в процессе вас будут слегка "запекать", обволакивая фольгой, после чего последует массаж, ну и... кожа как у младенца.
Цена: от 18 до 35 евро (подробнее тут).
Адрес: Side 14, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia.
Где поесть?
- Домашний ресторан Kirss Toidul
Загородный дом, который располагается почти на островке - от соседей его отделяет небольшая речка. Когда к нему подъезжаешь, из окна, в котором горит свет, виден силуэт женщины, машущей рукой. "Чтобы люди сразу поняли, что им тут рады", - рассказывает Эвели Касема-Лилесте, хозяйка домашнего ресторана. Она - домохозяйка, которая очень любит готовить. Однажды Эвели решила, что хочет готовить для людей, но не в ресторане. И теперь она не просто готовит ДЛЯ людей, но и делает это ВМЕСТЕ с ними.
В Kirss Toidul ужин начинается с совместной готовки спринг-роллов по вьетнамскому рецепту - под вино, в уютной атмосфере, с шутками и рассказами об истории этого места.
Далее последует ужин от Эвели: поверить в то, что блюда были приготовлены на домашней кухне, будет трудно.
Программа на вечер: 1) совместная готовка спринг-роллов c креветками; 2) запеченная утка с кремом из цветной капусты, сельдерея и пастернака; 3) шоколадный торт с кремом из маскарпоне и свежими ягодами.
Цена: 59 евро без напитков; требуется предварительная резервация через Booking.com;
Адрес: Vana-Rääma 16, Pärnu, 80036 Pärnu maakond, Estonia.
Важно! Добраться проще всего на такси или машине.
- Ресторан Raimond
У нас в Латвии - Раймонд Паулс, а в Эстонии есть свой композитор - Раймонд Валгре. Именно в честь него и названо это место - он прожил в Пярну несколько лет и именно там сочинил некоторые из своих произведений. "Несмотря на то, что ни сам музыкант, ни его мелодии не получили должного признания при жизни, мы хотим быть теми, о ком будут говорить уже сегодня, завтра и послезавтра", - отмечают создатели заведения. Этот ресторан станет прекрасным местом для свидания, а его менеджер отметил, что в ближайших планах заведения - получить мишленовскую звезду.
Меню ресторана разбито на четыре темы: "Из леса", "Из подвала", "Из моря" и "С хутора". Выбираете одну из них, и вас ждет ужин из трех блюд, соответствующих теме. Например, в "Из леса" вам предложат лесного голубя, вырезку из эстонской косули и настоящее мороженое с грибным вкусом. Голубь, кстати, по словам официанта Алекса, - из Франции, и есть его следует аккуратно: в нем может оказаться пуля. Как отмечают в ресторане, "это к удаче". Алекс признался, что во время его смены такое случалось лишь однажды.
Цена: 62 евро за тему + комплементы от шеф-повара на одного человека. Напитки за отдельную плату (подробнее тут).
Адрес: (в том же комплексе, где и гостиница с Silent Spa) Ranna pst 1, Pärnu, 80010 Pärnu maakond, Estonia.
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