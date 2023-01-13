Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер получит условный срок

Известно, что 30-летний Эзра Миллер получит год испытательного срока, а также ему назначен штраф в 500 долларов. В августе 2022 года актер проник в частный дом в Стэмфорде и украл несколько бутылок с алкоголем.

Напомним, это не единственный скандальный инцидент с участием звезды "Фантастических тварей". В марте 2022 года он был арестован за нападение на посетителей бара на Гавайях, а в апреле Эзра снова попал в полицию, бросив в женщину стул.

Позже общественность всколыхнула новость об обвинении в развращении несовершеннолетней девушки, а после этого - в похищении матери с тремя детьми (сама женщина, однако, утверждала, что Миллер помог ей спрятаться от жестокого супруга). Финалом всего этого стала обвинения двух женщин в насилии и харассменте.

В августе 2022 года издание Business Insider выпустило текст-расследование, посвященный скандалам вокруг него.

Известно, что проблемы Миллера поставили под угрозу проекты с его участием, например фильм "Флэш", где он исполнил главную роль. После Эзра Миллер опубликовал заявление, в котором принес извинения за многочисленные скандалы, а также пообещал начать лечение своих "психологических проблем".