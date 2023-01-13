Эстонские врачи провели уникальную операцию, ставшую первой в своем роде в мире

"Учитывая размер данного дефекта, пожилой пациент мог бы получить хороший результат лечения с помощью эндопротеза, но для такого молодого и активного человека важно восстановление дефекта суставной поверхности с помощью тканевой инженерии на основе его собственной ткани. Пациент раньше занимался спортом на высоком уровне, но в последние несколько месяцев боль в колене и отек уже мешали заниматься повседневной деятельностью. Теперь, после операции и при успешном лечении, пациент может вернуться к активной жизни", - представил новый метод лечения один из проводивших операцию, доктор Каспар Тоотси из Ортопедической клиники. Он добавил, что операция проводилась под общей анестезией и длилась два часа, в течение которых первый этап выполнялся артроскопически, а второй - введением имплантата с помощью миниартротомии или методом открытого разреза.