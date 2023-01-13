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Эстонские врачи провели уникальную операцию, ставшую первой в своем роде в мире

rus.postimees.ee
Эстонские врачи провели уникальную операцию, ставшую первой в своем роде в мире
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Впервые в клинике проведена операция по восстановлению суставного хряща инновационным имплантатом.
Впервые в клинике проведена операция по восстановлению суставного хряща инновационным имплантатом. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

6 января 2023 года в Клинике Тартуского университета было проведено лечение дефекта суставного хряща коленного сустава с использованием инновационного биорезорбируемого имплантата. Это была первая в мире операция, при которой восстанавливалась целостность суставной поверхности таким способом, пишет Rus.Postimees

Пациент, которому потребовалась данная операция, был молодым человеком, потерявшим большую часть суставной поверхности одного колена.

"Учитывая размер данного дефекта, пожилой пациент мог бы получить хороший результат лечения с помощью эндопротеза, но для такого молодого и активного человека важно восстановление дефекта суставной поверхности с помощью тканевой инженерии на основе его собственной ткани. Пациент раньше занимался спортом на высоком уровне, но в последние несколько месяцев боль в колене и отек уже мешали заниматься повседневной деятельностью. Теперь, после операции и при успешном лечении, пациент может вернуться к активной жизни", - представил новый метод лечения один из проводивших операцию, доктор Каспар Тоотси из Ортопедической клиники. Он добавил, что операция проводилась под общей анестезией и длилась два часа, в течение которых первый этап выполнялся артроскопически, а второй - введением имплантата с помощью миниартротомии или методом открытого разреза.

Операции предшествовало полтора года международного планирования исследований, в которых, помимо клиники Тартуского университета, также участвуют различные больницы Финляндии и Швеции.

"Координатором исследования является доктор Теэму Паатела из Финляндии, а эстонскую исследовательскую группу возглавляет доктор Каспар Тоотси из Клиники Тартуского университета. Поскольку это была первая операция такого рода, доктор Теэму Паатела также присутствовал в качестве ассистента. Помимо доктора Каспара Тоотси, в состав хирургической бригады входил также доктор Реэдик Пяэзуке, а помимо доктора Тоотси и доктора Пяэзуке в исследованиях участвуют еще несколько сотрудников ортопедической клиники - доктор Эгон Пууорг, медсестра Аннели Труупольд и физиотерапевт Грегор Пруунсильд", - описал один из руководителей исследования и заведующий клиникой травматологии и ортопедии профессор Ааре Мяртсон.

Для восстановления суставного хряща впервые был использован созданный в рамках исследований имплантат COPLA®, разработанный финскими учеными и показавший очень хорошие результаты в доклинических исследованиях.

"COPLA® - это, по сути, пористая трехмерная поддерживающая матрица (скаффолд), которая заполняется собственными клетками человека, таким образом восстанавливая дефект. Сам имплантат резорбируется, т.е. полностью замещается собственными тканями пациента в течение двух-трех лет. Один слой имплантата имеет толщину около 1-2 мм и должен быть обрезан в соответствии с формой дефекта хряща во время операции. При необходимости используется несколько слоев имплантата.

В случае с первым пациентом имел место серьезный и глубокий дефект, для которого потребовалось целых девять слоев", - сказал доктор Тоотси. Он добавил, что преимуществом COPLA® является отсутствие ограничения нагрузки, благодаря чему можно опереться на ногу с полной нагрузкой сразу после операции.

Чтобы оценить безопасность и терапевтический эффект нового метода лечения и имплантата, до двадцати пациентов будут включены в международное исследование и будут наблюдаться в течение двух лет. "Основные показатели, на основании которых осуществляется отбор пациентов, - единичный очаговый дефект хряща (1-4 см2) и отсутствие системных заболеваний суставов. После успешного завершения исследования COPLA станет важным дополнением к нашему лечебному арсеналу", - сказал доктор Тоотси.

Профессор Ааре Мяртсон подтвердил, что лечебная команда ортопедической клиники очень рада возможности участвовать в качестве университетской больницы в первом применении и разработке совершенно нового метода лечения и предлагать жителям Эстонии новейшие возможности лечения, основанные на научных исследованиях.

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