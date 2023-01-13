Шутка с плохим концом. Два несовершеннолетних будут наказаны

В четверг, 12 января, незадолго до 19:30 муниципальная полиция Риги получила вызов, что на Югле в двери салона красоты стучат неизвестные. На место происшествия выехал экипаж полиции.

На месте происшествия стражи порядка увидели на улице двух несовершеннолетних подростков.

Они, заметив, экипаж полиции, попытались убежать, но их быстро поймали.

Сначала подростки говорили, что ничего не делали, однако затем признали, что хотели позлить находящихся в кабинете салона красоты людей, чтобы снять пранк и разместить в соцсетях.

После разговора с подростками сотрудники полиции пошли в коридор дома, где встретили вызвавшую их женщину. Женщина рассказала, что во время процедуры слушала мужские голоса и сильные удары по дверям кабинета. Она вышла из помещения и заметила, что на земле у дверей валяются два стула, однако никого не встретила.

Вскоре парни вернулись в коридор и продолжили стучать в двери.

Подростки также отключили электричество, что вызвало тревогу и мешало оказанию услуги.

Полиция начала два административных процесса в связи с мелким хулиганством. О произошедшем проинформированы родители подростков.