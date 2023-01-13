Видео ⟩ Рижанина в интернете обманула звезда местного телевизионного шоу

До совершения сделки Александр тщательно исследовал продавца в социальных сетях. Заметил, что женщина по имени Лаура Цауне в результатах поиска Google появляется не раз. Оказалось, она неоднократно участвовала в различных шоу реалити-шоу, поэтому Александр ей доверился.

Александр Лауре переслал 80 евро, но, получив деньги, продавщица заблокировала его в социальных сетях.

Передача Bez tabu связалась с Лаурой Цауне, которая отрицает, что пыталась обмануть мужчину, между ними случился конфликт. Александр заявил о мошенничестве в Государственную полицию.

Государственная полиция сообщает: "По этому случаю в Рижском Курземском участке Государственной полиции было получено заявление, и 3 января этого года начата ведомственная проверка. В свою очередь, информация о том, попадало ли конкретное лицо ранее в поле зрения Государственной полиции, не может быть предоставлена".