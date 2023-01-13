Житель Риги Александр заметил объявление в Facebook. Обрадовавшись, что игровая консоль стоит всего 80 евро, решил купить ее и подарить детям на Рождество, но в результате был обманут, сообщает передача Bez tabu.
Видео ⟩ Рижанина в интернете обманула звезда местного телевизионного шоу
До совершения сделки Александр тщательно исследовал продавца в социальных сетях. Заметил, что женщина по имени Лаура Цауне в результатах поиска Google появляется не раз. Оказалось, она неоднократно участвовала в различных шоу реалити-шоу, поэтому Александр ей доверился.
Александр Лауре переслал 80 евро, но, получив деньги, продавщица заблокировала его в социальных сетях.
Передача Bez tabu связалась с Лаурой Цауне, которая отрицает, что пыталась обмануть мужчину, между ними случился конфликт. Александр заявил о мошенничестве в Государственную полицию.
Государственная полиция сообщает: "По этому случаю в Рижском Курземском участке Государственной полиции было получено заявление, и 3 января этого года начата ведомственная проверка. В свою очередь, информация о том, попадало ли конкретное лицо ранее в поле зрения Государственной полиции, не может быть предоставлена".
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