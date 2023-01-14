"Знать героев в лицо". В России официально открыли мемориальную доску заключенному, завербованному воевать в Украине

"Мы были подростками 13-14 лет, которые никогда не сталкивались с военными, - вспоминает участница ДМД Алла Застрелкина. - Для нас все было в диковинку, особенно для девчонок. Парни еще про армию слышат с детства, а девочки были не готовы к такой муштре, к бегу, к утренней зарядке, когда надо проползти по снегу по-пластунски, а периодически слышишь команды типа: 'Граната!' Для нас это было немного дико поначалу. Но из всех вожатых Денис запал в душу, он просто был очень хорошим человеком".

Алла вспоминает, как однажды, когда вся компания была на стрельбище, Денис Ковырзин спросил ребят: "Кто хочет пострелять из "калаша" (автомата Калашникова - Би-би-си)?"

"А я безумно люблю стрелять. У меня была мечта подержать в руках это оружие. И он мне помогал его держать, потому что я была еще девочкой лет 13-ти. Эмоции были - ни с чем не сравнимые", - говорит Алла.

Еще одна знакомая Ковырзина, Мария Романова, описывает второй этап ДМД как "настоящую армию для детей".

Фотографии с таких мероприятий сам Ковырзин размещал в соцсети буквально за два месяца до своего ареста.

Обе девушки не знают подробностей уголовного преследования Ковырзина. Алла Застрелкина сказала, что для нее это был "шок", когда она узнала о том, что Ковырзин попал в колонию.