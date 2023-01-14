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Фото, видео ⟩ Воду сдерживает только бетонное ограждение. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января

rus.tvnet.lv LETA
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Воду сдерживает только бетонное ограждение. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января
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  • Мэр: Уровень воды в Даугаве превысил высоту плотины, ее удерживает только бетонная насыпь
  • Почти 200 клиентам Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии

Около 8 часов утра в субботу, 14 января, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

За последние сутки уровень воды в реке повысился более чем на 70 сантиметров. До уровня рекордного паводка 1981 года осталось всего десять сантиметров.

В черте города на реке продолжается движение скоплений льда. Городские службы продолжают укрепление защитной дамбы, но вода постепенно затапливает все более обширные территории.

Возле моста в Зельки уровень воды стабилен, выше по течению от Екабпилса он постепенно снижается. Возле Плявиняс уровень воды колеблется, но не представляет опасности.

Красное предупреждение о наводнении в Екабпилсском крае продлено до 14:00 воскресенья.

Гидрологи отмечают, что ситуация не улучшается, так как с верховьев реки приходят новые массы льда, что способствует затоплению больших территорий в Екабпилсском крае.

Видео: Уровень воды в Даугаве в Екабпилсе. Прямой эфир

Латвийское радио сообщает, что ледяную массу Даугавы удерживает только бетонная конструкции над насыпью. Продолжается укрепление защитной дамбы, но в течение ночи вода проникла на новые территории в городе. На данный момент больше пострадали места в микрорайонах Екабпилса на улицах Бебру и Плявиню. В мэрии сообщили, что ночью продолжалась эвакуация людей. Фундаменты частных домов на улице Межрупиецибас уже затоплены. До жилых домов поблизости вода еще не дошла.

Мэр Екабпилса: уровень воды в Даугаве превысил высоту дамбы, воду сдерживает только бетонное ограждение

Ситуация в Екабпилсе остается серьезной. Массы льда на Даугаве временами смещаются, но незначительно. Уровень воды в реке уже превысил исторический максимум, сообщил агентству LЕТА мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах "сочится" сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком. В Межрупниеки дамбы нет, и там вода вошла в город.

В городе проводится эвакуация жителей с затопленных территорий. Сегодня ожидается прибытие тяжелой техники Земессардзе, с помощью которой будет доставлено продовольствие в затопленные районы. Учитывая, что сегодня также ожидаются осадки, глава города надеется, что это пойдет на пользу ситуации.

Галерея: Чрезвычайная ситуация в Екабпилсе

Ночью в городе оказалась затоплена улица Ригас, движение по ней не происходит.

Эвакуированные жители города размещены в 3-й средней школе, куда их доставляют автобусы. На данный момент нет точной информации, сколько человек эвакуировались самостоятельно, а сколько с помощью властей.

Также пока нет данных о том, сколько домов затоплено. Ситуация в каждом доме отличается - где-то затоплен подвал, где-то - колодец, в других местах вода затопила двор, но не проникла в дом. Мэр подчеркнул, что в настоящее время главное - обеспечить безопасность людей.

Рагайнис признал, что все, кто занимается решением ситуации, вымотаны после четырехдневных попыток спасти город от наводнения, добавив, что усталых людей фактически некем больше заменить.

В решении ситуации задействованы все службы. В субботу состоялось общение с ответственными министрами, в город прибыло руководство Государственной пожарно-спасательной службы, работает полиция, коммунальные службы и пр.

LETA отмечает, что в субботу утром в городе было больше машин, чем обычно, но пешеходов было мало. Тревожные новости не заставили людей делать запасы, а полки магазинов переполнены.

Почти 200 клиентам Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии

Электроснабжение почти 200 жителей Екабпилиса было прекращено из соображений безопасности, сообщили LETA в AS Sadales tīkls (ST).

Заботясь о безопасности жителей, местное электроснабжение было временно отключено для 189 потребителей в пострадавших от наводнения районах Екабпилса и Абельской и Кукской волостей Екабпилсского края.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Предприятие уже предупреждало, что в связи с наводнениями в опасных зонах может быть временно отключено электроснабжение. По мере изменения ситуации ST  в целях безопасности может прекратить электроснабжение и в других районах города.

Наводнения могут затронуть и жилые дома, поэтому ST напоминает о мерах безопасности - важно позаботиться о том, чтобы электроприборы и проводка не намокли.

Если очевидцы заметят затопленные трансформаторные подстанции или прочие объекты электрической инфраструктуры, необходимо немедленно сообщить об опасной ситуации в экстренные службы по телефону 112 или Sadales tīkls по круглосуточному номеру телефона 8404, но ни в коем не приближаться к месту аварии самостоятельно.

О первом дне наводнения в Екабпилсе мы писали в материале ниже.

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