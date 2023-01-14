Фото, видео ⟩ Воду сдерживает только бетонное ограждение. Наводнение в Екабпилсе: главное за 14 января

Рагайнис признал, что все, кто занимается решением ситуации, вымотаны после четырехдневных попыток спасти город от наводнения, добавив, что усталых людей фактически некем больше заменить.

В решении ситуации задействованы все службы. В субботу состоялось общение с ответственными министрами, в город прибыло руководство Государственной пожарно-спасательной службы, работает полиция, коммунальные службы и пр.

LETA отмечает, что в субботу утром в городе было больше машин, чем обычно, но пешеходов было мало. Тревожные новости не заставили людей делать запасы, а полки магазинов переполнены.

Почти 200 клиентам Sadales tīkls в целях безопасности отключена подача электроэнергии

Электроснабжение почти 200 жителей Екабпилиса было прекращено из соображений безопасности, сообщили LETA в AS Sadales tīkls (ST).

Заботясь о безопасности жителей, местное электроснабжение было временно отключено для 189 потребителей в пострадавших от наводнения районах Екабпилса и Абельской и Кукской волостей Екабпилсского края.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Предприятие уже предупреждало, что в связи с наводнениями в опасных зонах может быть временно отключено электроснабжение. По мере изменения ситуации ST в целях безопасности может прекратить электроснабжение и в других районах города.

Наводнения могут затронуть и жилые дома, поэтому ST напоминает о мерах безопасности - важно позаботиться о том, чтобы электроприборы и проводка не намокли.

Если очевидцы заметят затопленные трансформаторные подстанции или прочие объекты электрической инфраструктуры, необходимо немедленно сообщить об опасной ситуации в экстренные службы по телефону 112 или Sadales tīkls по круглосуточному номеру телефона 8404, но ни в коем не приближаться к месту аварии самостоятельно.

О первом дне наводнения в Екабпилсе мы писали в материале ниже.