Разработают рекомендации для вузов Латвии по снижению сексуальных домогательств

Сегодня на заседании комиссию Сейма по общественным делам и правам человека обсуждался отчет омбудсмена за 2024 год.

Представители офиса омбудсмена в ходе заседания указали депутатам, что одной из задач на этот год является разработка руководящих принципов для латвийских вузов, поскольку проблема сексуальных домогательств в стране существует, о чем свидетельствуют начатые уголовные процессы, и правоохранительные органы не могут игнорировать эту проблему.

Также в этом году планируется работа над обеспечением прав ребенка на общение в соответствии с судебными решениями, а также над вопросом установления ответственности за незарегистрированный факт рождения ребенка.

Офис омбудсмена планирует также заниматься информированием общества о правах человека, организуя дискуссии с практикующими юристами и отраслевыми специалистами. В учреждении считают, что обществу важно осознавать свои права.

Кроме того, в офисе планируют содействовать хорошему управлению, улучшая качество решений государственных учреждений, а также повышать эффективность ротации в государственной гражданской службе.

В офисе отмечают, что в прошлом году было выдано более 400 рекомендаций, и большая их часть остается невыполненной. Доля выполненных рекомендаций в прошлом году была выше, но в этом году показатели исполнения снизились.

Существует ряд рекомендаций, выполнение которых действительно затруднено, но бывают и случаи, когда формально рекомендации считаются выполненными, однако фактически ничего не меняется - в результате они остаются невыполненными. Нередко учреждения вообще не предоставляют ответ о выполнении рекомендаций.

Из-за болезни на сегодняшнем заседании комиссии не присутствовал омбудсмен Юрис Янсонс, однако планируется, что он выступит с докладом в Сейме в четверг, 22 мая.