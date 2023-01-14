Хабенский уволил из театра актера Дмитрия Назарова - за антивоенные высказывания

"Актеры были уволены после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским", - сообщил ТАСС замдиректора по связям с общественностью театра Вадим Верник. Он причину увольнения актеров не назвал.

Тем временем многие СМИ пишут, что актерскую пару уволили за антивоенную позицию. Так, "Московский комсомолец" накануне писал об увольнении артистов из-за "публичных высказываний популярного артиста относительно СВО ("специальной военной операцией" в России принято называть вторжение в Украину)" и его "антироссийских настроений".

Как было написано в "Московском комсомольце", Константин Хабенский "пытался вразумить" Назарова, однако после интервью актера, в котором он "откровенно поливал грязью Россию", уволил его и его супругу, которая "также не скрывает свою антироссийскую позицию". Из-за жалоб на позицию артиста также был отменен спектакль с его в Нижнем Тагиле.