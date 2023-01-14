Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова, пишет "Медуза". По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.
Хабенский уволил из театра актера Дмитрия Назарова - за антивоенные высказывания
"Актеры были уволены после разговора Назарова с художественным руководителем театра Константином Хабенским", - сообщил ТАСС замдиректора по связям с общественностью театра Вадим Верник. Он причину увольнения актеров не назвал.
Тем временем многие СМИ пишут, что актерскую пару уволили за антивоенную позицию. Так, "Московский комсомолец" накануне писал об увольнении артистов из-за "публичных высказываний популярного артиста относительно СВО ("специальной военной операцией" в России принято называть вторжение в Украину)" и его "антироссийских настроений".
Как было написано в "Московском комсомольце", Константин Хабенский "пытался вразумить" Назарова, однако после интервью актера, в котором он "откровенно поливал грязью Россию", уволил его и его супругу, которая "также не скрывает свою антироссийскую позицию". Из-за жалоб на позицию артиста также был отменен спектакль с его в Нижнем Тагиле.
Сам Назаров пока не подтвердил и не опровергнул информацию об увольнении, а также заявил, что не слышал о собственном увольнении. "Как интересно, я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - сказал Назаров изданию "Москва онлайн". Как передает издание, актер также сказал, что не обсуждал увольнение с худруком МХТ.
Издание DW проанализировало Youtube-канал Назарова: в нем действительно присутствуют высказывания актера против войны, в основном, в форме стихов.
Дмитрий Назаров - популярный российский актер театра и кино, звезда телесериала "Кухня" и официальный исполнитель роли Деда Мороза в Великом Устюге.
Как писал RUS TVNET, после начала войны в Украине Назаров открыто осуждает агрессию России. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.
Назаров также опубликовал на своем YouTube-канале новое стихотворение, в котором критикует Ивана Охлобыстина за его выступление на прокремлевском концерте в Москве. Концерт был приурочен к аннексии украинских территорий.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!