Видео ⟩ "Ты пес цепной безумного царя?": шеф-повар из сериала "Кухня" ответил Охлобыстину

Сейчас он пишет стихи, с помощью которых призывает не верить пропаганде Кремля.

Недавно Назаров опубликовал на своем YouTube-канале новое стихотворение, в котором критикует Ивана Охлобыстина за его выступление на прокремлевском концерте в Москве. Концерт был приурочен к аннексии украинских территорий.

Напомним, что на этом концерте Охлобыстин призвал называть спецоперацию в Украине "священной войной" и выкрикивал междометие "гойда" как боевой клич. В ответ на это актер сериала "Кухня" сказал:

"Какая "гойда", парень? Ты опричник? Ты пес цепной безумного царя?".

"Ты должен был кричать со сцены "гу-га", ведь с этим криком смерти вопреки шли штрафники, храня в бою друг друга, как мы сейчас всем миром штрафники", - заключил Дмитрий Назаров.

Видео: Обращение актера Дмитрия Назарова к Ивану Охлобыстину

Кроме того, сайт УНИАН сообщает, что Дмитрий Назаров открыто заявляет, что одним из его врагов является Владимир Соловьев.

"Он говорил, что я должен бросить театр и перестать тратить бюджетные деньги родины. Во-первых, все последние фильмы, которые хорошо были оплачены, не имеют никакого отношения к бюджетным деньгам. А что касается театров, где я получаю наименьшие доходы, я делаю кассу", - цитирует УНИАН актера.