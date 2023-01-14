Россия, опасаясь нападения украинцев, вывела десять кораблей Черноморского флота из Новороссийской военно-морской базы, говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.
Британская разведка: Россия боится нападения и выводит корабли из Новороссийска
Британская разведка: Россия боится нападения и выводит корабли из Новороссийска
"Учитывая типы и количество судов, вышедших в море одновременно, эта активность направлена на рассредоточение флота в ответ на конкретную угрозу, которую Россия, как она считает, выявила", - говорится в сообщении британской разведки.
"Маловероятно, что это развертывание означает подготовку к необычным пускам крылатых ракет морского базирования. Маловероятно и то, что флот готовится к амбициозной десантной операции", - пишет разведка.
Черноморский флот в большой степени остается скованным ощущаемыми им угрозами со стороны Украины и продолжает придавать первостепенное значение защите своих сил, в ущерб наступательным или патрульным операциям.
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