Фото Внедорожник BMW чуть не разрушил дом одного из старейших жителей Эстонии

Старейший житель эстонского города Раквере, 103-летний Оскар Рохила, во вторник около 18:00 только закончил ужин и удобно устроился на диване в гостиной. Он уже стал проваливаться в сон, как вдруг раздался грохот и весь дом затрясся. О том, что произошло - в репортаже Rus.Postimees.
Энергичный старик встал и отправился смотреть, в чем дело. "Сначала я пошел на одну сторону дома, там ничего не было. Тогда я пошел на другую сторону, повернул за угол и увидел, что в стену врезалась машины", - рассказывает Рохила.