Сб, 5.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Фото Внедорожник BMW чуть не разрушил дом одного из старейших жителей Эстонии

Перевод: София Солдатенко
Оскар осматривает последствия аварии. Стеклянная дверь и хрустальная посуда разбиты.
Оскар осматривает последствия аварии. Стеклянная дверь и хрустальная посуда разбиты. Фото: Marianne Loorents

Старейший житель эстонского города Раквере, 103-летний Оскар Рохила, во вторник около 18:00 только закончил ужин и удобно устроился на диване в гостиной. Он уже стал проваливаться в сон, как вдруг раздался грохот и весь дом затрясся. О том, что произошло - в репортаже Rus.Postimees.

Энергичный старик встал и отправился смотреть, в чем дело. "Сначала я пошел на одну сторону дома, там ничего не было. Тогда я пошел на другую сторону, повернул за угол и увидел, что в стену врезалась машины", - рассказывает Рохила.

По словам Оскара, он не успел подойти достаточно близко к машине, чтобы увидеть, находится ли в ней кто-нибудь, поскольку на место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели, которых вызвали очевидцы.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх