Фото Внедорожник BMW чуть не разрушил дом одного из старейших жителей Эстонии

Старейший житель эстонского города Раквере, 103-летний Оскар Рохила, во вторник около 18:00 только закончил ужин и удобно устроился на диване в гостиной. Он уже стал проваливаться в сон, как вдруг раздался грохот и весь дом затрясся. О том, что произошло - в репортаже Rus.Postimees.