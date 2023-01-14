Видео ⟩ Трагедия в Ильгюциемсе: человек покончил с собой

Мужчине было около 60 лет, и он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Соседи говорят, что раньше мужчина жил с матерью, но она умерла семь лет назад. В последнее время мужчина практически не выходил из своей квартиры. У погибшего есть сын, который регулярно навещал отца.

Однако мужчина несколько дней не отвечал на звонки сына, поэтому возникло подозрение, что случилось что-то нехорошее.

Погибшего нашел его сын. На место происшествия была вызвана полиция.

"По указанному адресу прибыла полиция и обнаружила, что в квартире находится тело мужчины с огнестрельным ранением. Изначальные сведения, которыми располагает полиция, не свидетельствуют о том, что в отношении мужчины было совершено уголовное преступление. Скорее всего, это было самоубийство. Как обычно, в таких случаях возбуждается уголовное дело и назначаются экспертизы для выяснения точной причины смерти", - пояснил специалист Государственной полиции.

Мужчина застрелился из принадлежащего ему ружья, зарегистрированного на законных основаниях.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)