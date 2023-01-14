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Фото ⟩ Екабпилс с высоты птичьего полета

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Екабпилс с высоты птичьего полета
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Екабпилс с высоты птичьего полета
Екабпилс с высоты птичьего полета Фото: TVNET

Уровень воды возле Екабпилса немного снизился. TVNET запечатлел ситуацию в Екабпилсе в субботу, 14 января, с высоты птичьего полета.

По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, уровень воды в районе Екабпилса немного снизился, но лед продолжает прибывать к месту затора из верховьев реки. 

Галерея: Екабпилс с высоты птичьего полета

В субботу незадолго до 22:00 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса составлял 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции, или 83,50 метра LAS.

Видео: Мост через Даугаву 

Напомним, что к утру субботы уровень воды достигал 8,92 метра над нулевой точкой наблюдательной станции, а это значит, что ему не хватило всего пяти сантиметров до повторения самого высокого исторического показателя паводка в этом районе.

В течение дня продолжало затапливать районы Екабпилса. Долго шли работы по укреплению защитной дамбы города, устранению протечек и других проблем, вызванных напором воды и льда.

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