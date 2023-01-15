Синоптики: на новой неделе повысится уровень воды в Даугаве

Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе утром 15 января

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в бассейне Даугавы в Латгале, Белоруссии и России к середине следующей недели выпадет 20-50 миллиметров осадков, причем наибольшее количество осадков прогнозируется в Белоруссии. Будет идти дождь и снег, при этом снег будет таять, так как в верховьях Даугавы в середине недели ожидается потепление до +5 градусов.

В связи с этим во второй половине следующей недели ожидается повышение уровня воды в Даугаве, а падать он, скорее всего, начнет к концу месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.

Видео: Наводнение в Екабпилсе утром 15 января

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.

Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

По всей стране продолжает действовать желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках, в Плявиньском водохранилище действует оранжевое предупреждение, а на Даугаве в Екабпилсском крае до 14:00 понедельника продлено красное предупреждение.