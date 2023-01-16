Tasnim: Иран весной получит от РФ истребители Су-35

Тегеран получит от России несколько многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35 в районе 21 марта. Об этом в воскресенье, 15 января, передало иранское агентство Tasnim. Оно привело слова члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента. - Ред.) Ирана Шахрияра Хейдари. "Мы направили России заказы на системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этих вооружений скоро поступит в страну", - подчеркнул Хейдари.

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди в сентябре 2022 года указывал, что закупка Су-35 у Москвы значится в повестке.

Телеканал: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей

Израильский телеканал i24news 24 декабря 2022 года со ссылкой на источники в разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, передавал, что Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей.