На месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы в прошедшую пятницу недавно велись работы по изоляции, но они не оказали непосредственного влияния на газопровод, заявил BNS генеральный директор оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Ремонт газопровода в Литве после взрыва завершен, скоро он снова заработает
Газопровод используется для поставок газа и в Латвию.
"Сейчас постоянно ведутся работы по обеспечению безопасности газопровода. Мы также провели такие работы на этом газопроводе. Но они носили характер, не затрагивавший непосредственно сам трубопровод, а были связаны с перемоткой изоляции трубопровода. Они были сделаны на прошлой неделе", - сказал Бикнюс.
По его словам, пластиковую изоляцию трубопровода меняли недалеко от места взрыва, после того, как было обнаружено, что старая повреждена, но он подчеркивает, что состояние трубопровода не вызывало опасений.
Работы, по его словам, велись не самой компанией, а другими подрядчиками под надзором Amber Grid.
Глава компании также проинформировал, что ремонт газопровода был завершен в ночь на воскресенье, и после дополнительных проверок в ближайшее время планируется вновь ввести его в эксплуатацию.
"Мы завершили работы по восстановлению на месте аварии, привели в порядок территорию, сейчас проводим дополнительные исследования по обеспечению безопасности прилегающей территории, проверяем окружающие швы. Если мы определим, что необходима какая-то дополнительная работа, мы ее выполним. Но мы планируем, что газопровод будет введен в эксплуатацию завтра, около 12 часов", - сказал гендиректор Amber Grid в воскресенье.
Сообщение о взрыве и возгорании, которые произошли в деревне Виенкиемю Пасвальского района, поступили в полицию в пятницу около 17:00. Сообщалось, что газопровод горит открытым пламенем, достигающим высоты 50 метров. Пожар был локализован, после закрытия запорной перегородки газопровода в течение четырех часов после выгорания оставшегося газа. По сообщениям Amber Grid, подача газа потребителям не была нарушена.
В полиции в субботу сообщили, что начато досудебное расследование по выяснению правильности проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопровода, однако версия об умышленных действиях в настоящее время не рассматривается. Также полиция расследует версию о том, что газопровод мог быть поврежден тяжелой техникой.
"Будет проведено расследование, чтобы выяснить, есть ли какие-либо внешние дополнительное воздействие. Мы со своей стороны расцениваем это как технический дефект шва", - подчеркнул глава компании.
"Мы будем сотрудничать с полицией и предоставим всю необходимую информацию. Газопровод эксплуатировался в соответствии как с законодательными актами, так и с надлежащей практикой технического обслуживания системы передачи, все протоколы осмотров и испытаний записываются и хранятся в архиве - информация будет передана следственным органам", - сказал генеральный директор Amber Grid.
Он также заверил, что компания уже запланировала внутренние диагностические работы, рассмотрит протоколы и проведет дополнительные работы как на этом, так и на других газопроводах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!