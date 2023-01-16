Ремонт газопровода в Литве после взрыва завершен, скоро он снова заработает

Сообщение о взрыве и возгорании, которые произошли в деревне Виенкиемю Пасвальского района, поступили в полицию в пятницу около 17:00. Сообщалось, что газопровод горит открытым пламенем, достигающим высоты 50 метров. Пожар был локализован, после закрытия запорной перегородки газопровода в течение четырех часов после выгорания оставшегося газа. По сообщениям Amber Grid, подача газа потребителям не была нарушена.

В полиции в субботу сообщили, что начато досудебное расследование по выяснению правильности проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопровода, однако версия об умышленных действиях в настоящее время не рассматривается. Также полиция расследует версию о том, что газопровод мог быть поврежден тяжелой техникой.

"Будет проведено расследование, чтобы выяснить, есть ли какие-либо внешние дополнительное воздействие. Мы со своей стороны расцениваем это как технический дефект шва", - подчеркнул глава компании.

"Мы будем сотрудничать с полицией и предоставим всю необходимую информацию. Газопровод эксплуатировался в соответствии как с законодательными актами, так и с надлежащей практикой технического обслуживания системы передачи, все протоколы осмотров и испытаний записываются и хранятся в архиве - информация будет передана следственным органам", - сказал генеральный директор Amber Grid.

Он также заверил, что компания уже запланировала внутренние диагностические работы, рассмотрит протоколы и проведет дополнительные работы как на этом, так и на других газопроводах.