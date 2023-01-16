Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала в отставку

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) подала в отставку. В заявлении Ламбрехт, обнародованном в понедельник, 16 января, говорится, что она подала соответствующее прошение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz). "Многомесячное пристальное внимание СМИ к моей личности делает практически невозможными деловое информирование и дискуссии о военнослужащих, бундесвере и установке приоритетов в сфере политике безопасности во имя интересов граждан Германии. Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. Поэтому я приняла решение оставить свой пост", - пояснила 57-летняя Ламбрехт.

О намерении Кристине Ламбрехт уйти с поста министра обороны ФРГ немецкие СМИ сообщали еще вечером 13 января. Ламбрехт уже на протяжении многих месяцев находится под огнем критики. Оппозиционные христианские демократы обвиняют ее в некомпетентности, медлительности в деле переоснащения бундесвера и неудачных выступлениях на публике.

Ламбрехт была в центре нескольких медийных скандалов

В должности главы Миниобороны ФРГ она неоднократно попадала в медийные скандалы. В последний раз - из-за новогоднего поздравления, которое немецкие СМИ признали неудачным. Кристине Ламбрехт записала поздравительное видеообращение, в котором упоминала войну в Украине, стоя на фоне взрывающихся фейерверков и пытаясь их перекричать. Скандал вызвала и публикация фотографии сына Ламбрехт в служебном вертолете.

Судя по соцопросам, министр непопулярна в Германии. Так, в частности, согласно опросу, проведенному телеканалом ZDF, 60 процентов немцев поддержали бы решение о ее отставке.