Мэр Киева: городу не хватает электроэнергии, коллапс может произойти в любой момент

С середины октября армия РФ постоянно обстреливает объекты украинской энергетической инфраструктуры и пытается повредить электростанции и распределительные мощности. Поэтому по свей стране и в Киеве, введены веерные отключения электроэнергии. Иногда приходится проводить и аварийные отключения.

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду,

потому что в любую секунду российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в нашем родном городе Киеве и не только в Киеве, в других городах тоже. Сейчас в Киеве у нас дефицит энергии примерно 30%", - сказал Кличко.

Сергей Коваленко, глава компании "Ясно", поставляющей электроэнергию и газ в Киеве, заявил, что сейчас Киев получает "974 МВт из необходимых 1600".

"Ситуация продолжает быть сложной и ограничения сейчас - это единственная возможность не сделать все еще хуже", - написал Коваленко в своем Facebook.

По словам Коваленко, до войны в энергосистеме Украины 55% производства электричества приходилось на атомные электростанции, ТЭС и ТЭЦ - 29%, гидроэлектростанции - 7%, а еще 9% - на возобновляемые источники энергии.

Но сейчас атомные электростанции работают не в полной мере, поскольку крупнейшая из них, Запорожская АЭС, оккупирована россиянами и не поставляет энергию.

Поэтому, сейчас Украина испытывает значительный дефицит в генерации электроэнергии.

Кроме того, в результате российских обстрелов повреждены ТЭС, которые используются "для быстрого балансирования генерации и потребления", объяснил Коваленко.

"Все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление. Ремонты продолжаются. Потому стоит проявить терпение", - заключает Коваленко.