В Беларуси начался заочный суд над Светланой Тихановской

Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. "Эти судебные процессы - вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения. Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему ", - заявила она на полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января.

По словам Тихановской, ей не предоставили доступ к судебным документам. Попытка связаться с назначенным судом адвокатом успехом не увенчалась. "Я даже не знаю, что мой так называемый адвокат будет делать завтра в этом суде, как он собирается меня защищать. Я не знаю, сколько будет длиться этот суд, сколько дней, но я уверена, что меня приговорят ко многим годам тюрьмы", - сказала Светлана Тихановская.