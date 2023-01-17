Министр обороны Инара Мурниеце находится с визитом в Украине

"Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность министром обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце. Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности спикера Сейма Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новым правительством Латвии", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что стороны обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского, а также выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов.

Стефанчук подчеркнул важность консолидации международной поддержки и создания механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине.

"Поблагодарил Латвию за предоставление Украине оружия, боеприпасов и военной амуниции, ведь именно Латвия - среди мировых лидеров по объемам предоставления нам военной помощи в соотношении к ВВП", - подчеркнул Стефанчук.

Также он заручился поддержкой именно обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения.

"Линия фронта в Украине - это наша линия фронта", - отметила Инара Мурниеце.

"Спасибо за эти важные слова", - заявил Стефанчук.

Мурниеце также сообщила, что рассматривается возможность отправки новой партии военной помощи Украине, в том числе системы ПВО Stinger.

Ранее Мурниеце посещала Украину в качестве спикера Сейма.