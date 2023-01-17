В Уганде в связи с обвинениями в изнасиловании туристки из Латвии задержан священнослужитель религиозного движения Epikaizo Ministries International Джозеф Коллинз Твахирва, сообщает агентство LETA.
В Уганде по подозрению в изнасиловании туристки из Латвии задержан священнослужитель
36-летняя гражданка Латвии, идентифицированная как Анда, обвинила священнослужителя Твахирву в изнасиловании в конце прошлого года.
Как женщина рассказала изданию Daily Monitor, она зарезервировала себе квартиру в столице Уганда Кампале при помощи системы Airbnb.
Ее удивило, что, когда она прибыла в аэропорт, священнослужитель отправил своих помощников доставить ее в какой-то другой дом.
После прибытия в этот дом Твахирва зашел в ее номер, повалил на кровать и изнасиловал, рассказала изданию туристка из Латвии.
Полицейские сначала на произошедшее не отреагировали.
Теперь же представители полиции подтвердили, что священнослужитель задержан.
Как рассказала латышка, сначала представители полиции не помогли ей, потребовали денег и даже призывали женщину вступить с ними в половую связь.
Полицейские также сказали туристке, что никакой помощи она от них не получит.
Позднее представитель полиции по связям с прессой Клэр Набак признала, что стражи порядка действовали непрофессионально, они отстранены от работы и задержаны.
После того, как информация об этом случае распространилась и пострадавшей были высказаны угрозы расправы, латышку доставили в безопасность, добавила представитель полиции.
По словам Набаки, задержаны только полицейские-женщины, однако туристка указала, что в полицейском участке были и мужчины, которые к ней домогались.
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