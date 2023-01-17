В Финляндии начал работу новый СПГ-терминал

Старший вице-президент по вопросам передачи газа государственного оператора газовой системы Финляндии Gasgrid Finland Эса Халливуори подтвердил, что "теперь все завершено и проверено, и клиенты нашего терминала могут начать распределение газа для нужд промышленности, энергетики и населения не только Финляндии, но и стран Балтии".

Халливуори заверил, что терминал в Инкоо полностью введен в эксплуатацию.

СПГ доставляется морским путем на зафрахтованное в Финляндии для перевалки и регазификации судно Exemplar (FSRU) в порту Инкоо, откуда газ по трубопроводу транспортируется на берег.

Затем СПГ регазифицируется для транспортировки по национальной газовой сети, а также для импорта в Эстонию по морскому газопроводу Balticconnector, который был открыт более трех лет назад.

Exemplar прибыл в порт Инкоо в конце декабря.

Зарегистрированное под бельгийским флагом судно имеет длину 291 м и ширину 43 м, вместимость около 151 000 кубометров, что соответствует примерно 68 000 тонн СПГ при полной загрузке, то есть, более чем одному гигаватту энергии. Оно способно регазифицировать до пяти миллиардов кубометров газа в год, что составляет 35 тераватт-часов энергии.

Судно Exemplar американской компании Excelerate Energy зафрахтовано компанией FRSU OY, которая является дочерним предприятием Gasgrid Finland. Судно будет обслуживать Финляндию, Эстонию и остальные страны Балтии по договору аренды сроком на десять лет. Подсчитано, что стоимость аренды за десять лет достигнет 460 млн евро, или 126 000 евро в день, в дополнение к чему идут переменные затраты в зависимости от количества поставленного газа.