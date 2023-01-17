Представитель полиции: часть киберпедофилов работает в сфере IT, и они умеют скрываться

Полиция в своей работе констатировала проблему, что несовершеннолетние пересылают друг другу обнаженные фото, что на самом деле является наказуемым деянием, в результате которого самих подростков можно призвать к уголовной ответственности.

В то же время полиция до сих пор не констатировала случаев, чтобы дети подрабатывали, рассылая другим людям детскую порнографию, однако Маркунс обращает внимание на то, что управление по борьбе с киберпреступлениями было создано только в августе прошлого года.

Кроме того, Маркунс рассказал депутатом, что часть педофилов работают в IT-сфере, и им известны способы, как скрыть свое истинное местонахождение, в частности, IP-адрес. Маркунс не отрицает сложности с поимкой таких преступников, однако отмечает, что полиция работает над тем, чтобы их найти.

Представитель полиции также выразил мнение, что, принимая во внимание распространенность платформ для общения, часть ответственности должны взять на себя и сами родители, так как, например, чтобы создать аккаунт в Snapchat, нужно быть хотя бы 13-летним, а Whatsapp можно использовать только с 16 лет.

Это означает, что

еще до того, как дети скачают эти платформы, родители должны сами рассказать детям о существующих рисках. Кроме того, родителям, констатируя подозрительные действия или содержание, не стоит бояться обращаться в полицию.

Маркунс также указал, что хотел бы больше сотрудников и технического обеспечения для своего управления, чтобы еще обширнее бороться с преступлениями в киберпространстве, в том числе с сексуальным использованием детей и скачиванием порнографии.