По наблюдениям полиции, часть педофилов работает в сфере информационных технологий (IT), и им известны способы, как скрыть свое истинное месторасположение, рассказал во вторник в комитете Сейма по социальным и трудовым делам заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Янис Маркунс.
Представитель полиции: часть киберпедофилов работает в сфере IT, и они умеют скрываться
Комиссия во вторник пригласила представителей госучреждений и негосударственного сектора, чтобы обсудить риски цифровой безопасности и их предотвращение в сфере сексуального использования детей.
Маркунс рассказал, что, если сравнивать последние три года, наблюдается небольшое увеличение числа уголовных процессов, однако не по каждому полученному сообщению уголовный процесс возбуждается, так как просто не констатируется состава преступления.
В 2020 году в этой сфере было начато 53 уголовных процесса, в 2021 году - столько же, а в прошлом - 60 уголовных процессов. В свою очередь в 2020 году за скачивание детской порнографии было начато 111 уголовных процессов, годом позже - 124 процесса, а в прошлом году - 137 уголовных процессов. Большая часть возбужденных уголовных процессов - результат целенаправленной деятельности полиции.
"Мы устанавливаем людей, которые скачивают с известных нам платформ детскую порнографию, и после этого мы их находим и призываем к ответственности. Их не совсем можно называть педофилами, так как большая часть останавливается на том, что только скачивает детскую порнографию, поэтому наша цель - по возможности скорее найти их и предупредить о наказуемости действий", - отметил Маркунс.
Полиция в своей работе констатировала проблему, что несовершеннолетние пересылают друг другу обнаженные фото, что на самом деле является наказуемым деянием, в результате которого самих подростков можно призвать к уголовной ответственности.
В то же время полиция до сих пор не констатировала случаев, чтобы дети подрабатывали, рассылая другим людям детскую порнографию, однако Маркунс обращает внимание на то, что управление по борьбе с киберпреступлениями было создано только в августе прошлого года.
Кроме того, Маркунс рассказал депутатом, что часть педофилов работают в IT-сфере, и им известны способы, как скрыть свое истинное местонахождение, в частности, IP-адрес. Маркунс не отрицает сложности с поимкой таких преступников, однако отмечает, что полиция работает над тем, чтобы их найти.
Представитель полиции также выразил мнение, что, принимая во внимание распространенность платформ для общения, часть ответственности должны взять на себя и сами родители, так как, например, чтобы создать аккаунт в Snapchat, нужно быть хотя бы 13-летним, а Whatsapp можно использовать только с 16 лет.
Это означает, что
еще до того, как дети скачают эти платформы, родители должны сами рассказать детям о существующих рисках. Кроме того, родителям, констатируя подозрительные действия или содержание, не стоит бояться обращаться в полицию.
Маркунс также указал, что хотел бы больше сотрудников и технического обеспечения для своего управления, чтобы еще обширнее бороться с преступлениями в киберпространстве, в том числе с сексуальным использованием детей и скачиванием порнографии.
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