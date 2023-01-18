11 января в возрасте 33 лет умер тиктокер waffler69 (настоящее имя Тейлор, 1,7 млн подписчиков). Он стал популярен, размещая в социальных сетях видео, в которых ел большое количество полуфабрикатов, жирной пищи и продуктов с истекшим сроком годности.
В молодом возрасте умер тиктокер, прославившийся тем, что ел вредную и просроченную пищу
Фолловерам нравились видео, на которых он ел большое количество таких продуктов, как гамбургеры, стейки с острым перцем, жирное мороженое, немецкие сосиски, подозрительно выглядящие сладости, жареного цыпленка, вяленую рыбу, корейский рамен и многое другое.
@wafffler69 This ice cream is surprisingly sweet for having little to no sugar! @eatenlightened #enlightenedpartner #TreatEveryDay #ice #cream #icecream #snack #food #foodtok ♬ original sound - wafffler69
Среди продуктов, которые оказались на столе блогера, была просроченная еда. Например, Тейлор с энтузиазмом поглощал кукурузные хлопья, произведенные в 91 году.
Звезда TikTok системно сообщал о своих гастрономических экспериментах в сториз и коротких видео.
Но затем появилась новость о смерти Тейлора. Ему стало внезапно плохо - он позвонил своей маме, после этого немедленно вызвал скорую помощь. Медики доставили его в клинику, однако все попытки спасти жизни пациента оказались напрасны.
В медицинское заключение гласит, что причиной смерти стал острый сердечный приступ. О смерти Тейлора сообщил в TikTok его брат.
Многие подписчики связывают смерть Тейлора с неправильным и экстремальным питанием. Однако подтверждений этим догадкам нет.
@wafffler69 Replying to @lizmars69 I have dipped the Loop into the waters of lake minnetonka #big #fruit #loop #cereal #mschf #food #foodtok @wafffler69 ♬ original sound - wafffler69
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