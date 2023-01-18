В молодом возрасте умер тиктокер, прославившийся тем, что ел вредную и просроченную пищу

Фолловерам нравились видео, на которых он ел большое количество таких продуктов, как гамбургеры, стейки с острым перцем, жирное мороженое, немецкие сосиски, подозрительно выглядящие сладости, жареного цыпленка, вяленую рыбу, корейский рамен и многое другое.

Среди продуктов, которые оказались на столе блогера, была просроченная еда. Например, Тейлор с энтузиазмом поглощал кукурузные хлопья, произведенные в 91 году.

Звезда TikTok системно сообщал о своих гастрономических экспериментах в сториз и коротких видео.

Но затем появилась новость о смерти Тейлора. Ему стало внезапно плохо - он позвонил своей маме, после этого немедленно вызвал скорую помощь. Медики доставили его в клинику, однако все попытки спасти жизни пациента оказались напрасны.

В медицинское заключение гласит, что причиной смерти стал острый сердечный приступ. О смерти Тейлора сообщил в TikTok его брат.

Многие подписчики связывают смерть Тейлора с неправильным и экстремальным питанием. Однако подтверждений этим догадкам нет.