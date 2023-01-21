Лопес о совместной жизни с Аффлеком: "Мой лучший год"

"По моему мнению, это мой лучший год с тех пор, как родились мои дети. Мы съехались. Дети стали жить вместе. Это был действительно эмоциональный переход", - призналась Лопес.

Дженнифер хотела бы добиться полной идиллии в их семье. Ей хочется, чтобы ее дочери и сын ее возлюбленного от предыдущего брака видели в ней союзницу, и наоборот - чтобы для ее детей Аффлек был союзником.

Напомним, летом 2022 года певица и голливудский актер поженились после практически 20-летнего "перерыва" в романтических отношениях. Пара встречалась в 2000-х, однако перед свадьбой рассталась. Снова встречаться они начали в 2021 году.