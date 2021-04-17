Дженнифер Лопес: служебные романы, три брака и расставание с несостоявшимся четвертым мужем

Лопес познакомилась с Марком Энтони во время записи своего первого альбома. Прошло пять лет и их общение переросли в отношения. Поженились Лопес и Энтони в 2004 году. В феврале 2008 году у пары родились близнецы Макс и Эмма.
В 2011 году СМИ сообщили о разводе поп-звезды.
"У меня никогда не было синяка под глазом или распухшей губы, но у меня были отношения, где я чувствовала на себе какое-то насилие в той или иной форме: мысленное, эмоциональное, вербальное…" - цитирует Лопес Tatler.
Почти сразу после развода Лопес сошлась с парнем из подтанцовки Каспером Смартом. Это помогло певице пережить развод. Кроме того, Каспер ладил с ее детьми.
Между Дженнифер и Каспером была разница в 18 лет. Расстались они в 2016 году.
"Их роман завершился без драмы. Они остались друзьями и иногда видятся", - цитирует Лопес издание People.
"Он влюблен в нее с детства"
Следующие отношения Лопес начала сразу после расставания со Смартом. Ее новым возлюбленным стал рэпер Дрейк. О паре заговорили в конце декабря 2016 года.
"Он влюблен в нее с детства. Они слушают музыку и много говорят. У них много общего, они свободны, привлекательны и действительно любят друг друга", - писали US Weekly.
Дрейк был младше Дженнифер на 17 лет. Их отношения продлились всего три месяца.
Несостоявшийся четвертый брак
Отношения Дженнифер и Алекса Родригеса начались в 2017 году. Сначала они скрывали роман, но потом начали вместе выходить на красные ковровые дорожки. В СМИ появлялись многочисленные слухи об изменах Родригеса, но скоро заговорили о свадьбе звезд.
Свадьба должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось отложить. В марте 2021 года появились первые слухи о расставании.
Несколько дней назад появилось официальное сообщение от лица Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса о том, что между ними нет больше романтических отношений.
"Мы осознали, что стали лучшими друзьями. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним единственное, что мы можем сейчас, - поблагодарить всех, кто прислал нам свои добрые слова поддержки", — говорится в официальном тексте.
Теперь СМИ будут вновь пристально следить за Дженнифер Лопес и ждать ее новый роман, ведь она долго не бывает в одна.