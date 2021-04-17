Сб, 17.04.2021
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Евгения Петрова, предприниматель

Дженнифер Лопес: служебные романы, три брака и расставание с несостоявшимся четвертым мужем

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Совсем недавно Дженнифер Лопес в четвертый раз собралась замуж. Ее избранником должен был стать бейсболист Алекс Родригес. Влюбленные до последнего боролись за совместное будущее, но в итоге приняли решение расстаться. 

51-летняя Дженнифер Лопес проделала огромный путь от танцовщицы в кино до звезды поп-сцены. Ее талант простирается далеко за пределы музыки. На ее счету успешные альбомы, фильмы, премии и достижения в сфере бизнеса. Но параллельно с этим прессу интересуют бурная личная жизнь звезды. 

Вспоминаем предыдущие романы и браки Дженнифер Лопес, которые завершались несостоявшейся свадьбой или громким разводом: 

Из официанта в мужья суперзвезды

Первым супругом Дженнифер Лопес стал Оджани Ноа. Они поженились в феврале 1997 года. На момент знакомства эффектный кубинец работал официантом в ресторане. Через год они развелись, но остались в дружеских отношениях вплоть до апреля 2002 года. Ноа занимал должность администратора ее ресторана Madre's, но в 2002 году она его уволила. Экс-супруг угрожал обнародовать домашнее видео. Его он оценивал в пять миллионов долларов, но Лопес подала в суд и юристы добились запрета на публикацию.

Роман с рэпером P Diddy (он же Шон Комбс), который разрушила стрельба

Страсть объединила этих звезд на съемках видео Been Around The World. Именно P Diddy стал работать над первым музыкальным альбомом Дженнифер. Параллельно он осыпал певицу подарками. 

Именно в то время она уже полноценно стала ощущать себя дивой и носила откровенные платья. К примеру, знаменитое зеленое платье Versace на церемонии "Грэмми". 

Конец их страсти положила перестрелка в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Погибших не было, но Лопес поняла, что хотела бы от всего этого держаться подальше и разорвала помолвку. Рэпер расстроился, но все равно восхищается бывшей возлюбленной. 

"Мне до сих пор хочется кричать от восторга, когда я ее вижу!" - цитирует его слова Tatler.

Год в браке с парнем из подтанцовки и разбитое сердце из-за Аффлека

В 2001 году Дженнифер вышла замуж за парня из подтанцовки в клипе Love Don't Cost a Thing Криса Джадда, но уже в июне 2002 года пара объявила о разводе.

Сразу за разводом заголовки СМИ украсили новости о том, что Лопес встречается с голливудским актером Беном Аффлеком. Они познакомилась на съемках фильма "Джильи".

Хотя обе звезды были яркими, Бена часто называли лишь ее возлюбленным. Аффлек подарил Дженнифер кольцо с розовым бриллиантом за полтора миллиона. Была назначена помолвка, но сентябрьская свадьба в Санта-Монике в 2003 году отменилась за час до церемонии (якобы из-за папарацци). 

В своих мемуарах Лопес вспоминает, что когда Аффлек предложил ей расстаться, не выдержав давления прессы и фанатов, она почувствовала себя так, будто "ее сердце вырвали из груди".

Еще два служебных романа

Лопес познакомилась с Марком Энтони во время записи своего первого альбома. Прошло пять лет и их общение переросли в отношения. Поженились Лопес и Энтони в 2004 году. В феврале 2008 году у пары родились близнецы Макс и Эмма.

В 2011 году СМИ сообщили о разводе поп-звезды.

"У меня никогда не было синяка под глазом или распухшей губы, но у меня были отношения, где я чувствовала на себе какое-то насилие в той или иной форме: мысленное, эмоциональное, вербальное…" - цитирует Лопес Tatler.

Почти сразу после развода Лопес сошлась с парнем из подтанцовки Каспером Смартом. Это помогло певице пережить развод. Кроме того, Каспер ладил с ее детьми.

Между Дженнифер и Каспером была разница в 18 лет. Расстались они в 2016 году.

"Их роман завершился без драмы. Они остались друзьями и иногда видятся", - цитирует Лопес издание People.

"Он влюблен в нее с детства"

Следующие отношения Лопес начала сразу после расставания со Смартом. Ее новым возлюбленным стал рэпер Дрейк. О паре заговорили в конце декабря 2016 года.

"Он влюблен в нее с детства. Они слушают музыку и много говорят. У них много общего, они свободны, привлекательны и действительно любят друг друга", - писали US Weekly.

Дрейк был младше Дженнифер на 17 лет. Их отношения продлились всего три месяца. 

Несостоявшийся четвертый брак

Отношения Дженнифер и Алекса Родригеса начались в 2017 году. Сначала они скрывали роман, но потом начали вместе выходить на красные ковровые дорожки. В СМИ появлялись многочисленные слухи об изменах Родригеса, но скоро заговорили о свадьбе звезд.

Свадьба должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось отложить. В марте 2021 года появились первые слухи о расставании. 

Несколько дней назад появилось официальное сообщение от лица Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса о том, что между ними нет больше романтических отношений. 

"Мы осознали, что стали лучшими друзьями. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним единственное, что мы можем сейчас, - поблагодарить всех, кто прислал нам свои добрые слова поддержки", — говорится в официальном тексте.

Теперь СМИ будут вновь пристально следить за Дженнифер Лопес и ждать ее новый роман, ведь она долго не бывает в одна. 

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