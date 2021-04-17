Дженнифер Лопес: служебные романы, три брака и расставание с несостоявшимся четвертым мужем

51-летняя Дженнифер Лопес проделала огромный путь от танцовщицы в кино до звезды поп-сцены. Ее талант простирается далеко за пределы музыки. На ее счету успешные альбомы, фильмы, премии и достижения в сфере бизнеса. Но параллельно с этим прессу интересуют бурная личная жизнь звезды. Вспоминаем предыдущие романы и браки Дженнифер Лопес, которые завершались несостоявшейся свадьбой или громким разводом:

Из официанта в мужья суперзвезды

Первым супругом Дженнифер Лопес стал Оджани Ноа. Они поженились в феврале 1997 года. На момент знакомства эффектный кубинец работал официантом в ресторане. Через год они развелись, но остались в дружеских отношениях вплоть до апреля 2002 года. Ноа занимал должность администратора ее ресторана Madre's, но в 2002 году она его уволила. Экс-супруг угрожал обнародовать домашнее видео. Его он оценивал в пять миллионов долларов, но Лопес подала в суд и юристы добились запрета на публикацию.

Роман с рэпером P Diddy (он же Шон Комбс), который разрушила стрельба

Страсть объединила этих звезд на съемках видео Been Around The World. Именно P Diddy стал работать над первым музыкальным альбомом Дженнифер. Параллельно он осыпал певицу подарками.

Именно в то время она уже полноценно стала ощущать себя дивой и носила откровенные платья. К примеру, знаменитое зеленое платье Versace на церемонии "Грэмми".

Конец их страсти положила перестрелка в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Погибших не было, но Лопес поняла, что хотела бы от всего этого держаться подальше и разорвала помолвку. Рэпер расстроился, но все равно восхищается бывшей возлюбленной.

"Мне до сих пор хочется кричать от восторга, когда я ее вижу!" - цитирует его слова Tatler.

Год в браке с парнем из подтанцовки и разбитое сердце из-за Аффлека

В 2001 году Дженнифер вышла замуж за парня из подтанцовки в клипе Love Don't Cost a Thing Криса Джадда, но уже в июне 2002 года пара объявила о разводе.

Сразу за разводом заголовки СМИ украсили новости о том, что Лопес встречается с голливудским актером Беном Аффлеком. Они познакомилась на съемках фильма "Джильи".

Хотя обе звезды были яркими, Бена часто называли лишь ее возлюбленным. Аффлек подарил Дженнифер кольцо с розовым бриллиантом за полтора миллиона. Была назначена помолвка, но сентябрьская свадьба в Санта-Монике в 2003 году отменилась за час до церемонии (якобы из-за папарацци).