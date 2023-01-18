Инспектору CSDD предложили взятку на экзамене по вождению. Задержана женщина

Инспектору была предложена взятка за успешную сдачу экзамена по вождению на категорию В. Получив предложение взятки в начале планового экзамена по вождению, инспектор CSDD немедленно рассказал об этом руководству, которое сообщило в Государственную полицию.

В CSDD пояснили, что после того, как женщина села в экзаменационную машину, ей велели подготовиться к началу экзамена. Пока инспектор ждал подтверждения о готовности начать движение,

женщина попыталась положить сложенную пополам купюру под ногу сидящему рядом с ней инспектору.

Сотрудники полиции задержали женщину, доставив ее в место временного содержания для проведения процессуальных действий.

Полиция возбудила уголовное дело по факту дачи взятки. Согласно закону такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Представители CSDD указывают, что CSDD разработала и внедрила систему противодействия коррупции и регулярно принимает меры по полному искоренению таких случаев в повседневной работе. В том числе оснащая транспортные средства системой видеонаблюдения, чтобы не только снизить риски и возможности взяточничества, но и обеспечить объективность экзаменационного процесса.