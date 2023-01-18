В Даугавпилсе семья украинских беженцев столкнулась с неуважением и даже агрессией со стороны местных жителей. Ребенок больше не посещает занятия, потому что тренер якобы сказал ему не приходить, потому что его семья из Украины. Женщина на работе получает унизительную зарплату - всего два евро в день. Между тем, в мэрии констатируют, что жалоб от граждан Украины не поступало, сообщает lsm.lv.
Видео ⟩ Беженцы столкнулись с агрессией в Даугавпилсе
Беженцы столкнулись с агрессией в Даугавпилсе
Когда началась война, Оксана (имя изменено) уехала в Латвию, потому что здесь живут родители ее отца. Переезд прошел гладко, но проблемы начались позже.
Оксанин ребенок начал ходить на спортивные занятия, но тренер сказал ей больше не приходить на них, потому что она из Украины.
Ответы Даугавпилсской городской думы носят формальный характер и создают впечатление, что местное самоуправление не вникает в проблемы.
Некоторые беженцы признаются, что, приехав в Даугавпилс, они столкнулись с нетерпимостью местных жителей.
Видео: Сюжет программы lsm.lv (на латышском языке)
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