Видео ⟩ Беженцы столкнулись с агрессией в Даугавпилсе

В Даугавпилсе семья украинских беженцев столкнулась с неуважением и даже агрессией со стороны местных жителей. Ребенок больше не посещает занятия, потому что тренер якобы сказал ему не приходить, потому что его семья из Украины. Женщина на работе получает унизительную зарплату - всего два евро в день. Между тем, в мэрии констатируют, что жалоб от граждан Украины не поступало, сообщает lsm.lv.