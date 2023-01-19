"Хватит колебаться". Зеленский призвал участников Давоса дать Украине танки до российского наступления

Шольц много говорил о том, что Германия уже очень активно помогает Украине и по общему объему помощи занимает второе место после США, что она наращивает производство боеприпасов, чтобы поставлять их украинцам, и что отправила в Украину современные и очень эффективные зенитно-ракетные системы.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung в среду сообщила, что, по ее сведениям, Олаф Шольц готов дать танки "Леопард" Украине, только если США согласятся отправить украинцам свои "Абрамсы". По словам неназванных собеседников газеты, Шольц сказал об этом в телефонном разговоре во вторник с президентом США Джо Байденом. Байден, как поняла Süddeutsche Zeitung, никаких обещаний на этот счет не дал.

При этом, по информации международного издания Politico, США пока не планируют давать Украине "Абрамсы", и не из-за того, что боятся реакции России, а просто "из-за проблем с логистикой и обслуживанием", то есть потому, что эти танки требуют большой и дорогой системы обслуживания.

"Мы очень много помогаем Украине", - объяснял в Давосе Олаф Шольц. Но на вопрос о танках не ответил Фото: Reuters

Украинское руководство ожидает, что какие-то решения относительно поставок тяжелой техники Германия и другие страны огласят на очередной встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" 20 января.