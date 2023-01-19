Спринджукс объяснился по поводу налога на бездетность и гомофобских высказываний советницы

Говоря о разрушениях на частной собственности в результате наводнений, в данном случае в Екабпилсе, Спринджукс признал, что

ни самоуправление, ни государство не могут покрыть ущерб частной собственности.

На вопрос об ответственности муниципальных стройуправ, которые выдают разрешения на строительство на подверженных затоплениям территориях, Спринджукс отметил, что, согласно закону, можно строить частные жилые дома в зонах, где возможность затопления составляет 1%. Однако нужно разработать новые гидрологические модели, если наводнения происходят чаще, чем раз в 100 лет.

"Думаю, что самоуправления научились на ошибках 90-х годов. VARAM держит руку на пульсе. Нам будут доступны структурные фонды ЕС, и самоуправления смогут укрепить защитные дамбы", - проинформировал Спринджукс.

На просьбу прокомментировать гомофобские записи своей советницы Инги Приеде в Twitter от 2014 года, Спринджукс сказал, что "не знает, в какой год какой человек какие высказывания делал", но сам лично он от таких высказываний дистанцируется.

Фото: Ekrānšāviņš

В то же время Спринджукс выделил Приеде как профессионала, и полностью ей доверяет.

Напоминим, у Спринджукса будет четыре советника, а его бюро будет управлять его прошлая помощница в Адажской краевой думе.

Советником министра по вопросам регионального развития и самоуправлений будет Айвар Драудиньш, который в свое время был заместителей госсекретаря по вопросам регионального развития.

Советницей по вопросам защиты окружающей среди и самоуправлений будет заместитель председателя Тукумской краевой думы Инга Приеде.

В свою очередь советником министра по вопросам управления услуг госуправления будет основатель и президент Radio Marija Марек Грушкевицс, который также баллотировался на должность члена совета Национального совета по электронным СМИ.

В свою очередь внешнатным советником по вопросам региональной политики станет экономист EDO Consult, бывший исследователь и директор Латвийского государственного аграрного экономического института Андрис Миглавс.

Руководителем бюро министра будет Алисе Крейле, которая ранее была помощницей Спринджукса в Адажской думе. У министра будет и помощница - Илзе Аболиня.