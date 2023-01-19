Кучинскис: О проблеме плохой физической подготовки детей нужно кричать

Министр согласен с тем, что запланированное увеличение зарплатного фонда в службах МВД на 10% - не панацея, однако каждый последующий год это будет давать определенную стабильность. В то же время должны быть и другие соблазны.

Напоминая о планах Министерства обороны сотрудничать со структурой финансового развития Altum по поводу гарантий на приобретение первого жилья для военнослужащих, Кучинскис указал, что тоже хотел бы сотрудничать с Altum, однако, принимая во внимание, что разница в зарплатах пока довольно значительная, он прогнозирует, что переговоры будут довольно тяжелыми. "Зарплата будет битвой", - отметил министр.

Второй битвой, где нужно поднять сигнал и привлечь Министерство образования и науки - это физическая подготовка.

"Как у пограничников, так и у полицейских есть определенные требования к физической подготовке, и сейчас есть истории о том, что на дистанции в три километра медленным бегом люди падают от изнеможения уже после первого километра и продолжать бег не могут. Это все общий вопрос и результат того, что уроки спорта в школе стали развлекательными мероприятиями и игровыми уроками. Конечно, можно думать, что когда-то и трава была зеленее, но были же какие-то требования и уроки спорта задумывались для того, чтобы дети и подростки развивались физически. Об этом нужно не только говорить, а уже кричать, так как это еще одна угроза", - указал министр.

Особенно это относится к пограничникам, так как сейчас тяжело укомплектовать группы в Государственном пограничном колледже. Министр напомнил, что колледж находится в Резекне и в Латгале безработица куда выше, чем в Риге. Поэтому там вопрос физической подготовки виден ярче всего.