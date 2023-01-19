В Таллинне убита женщина. Спустя почти сутки подозреваемый был задержан

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сообщил, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан.

"Очень скоро после получения сообщения об исчезновении Ирины мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Полиция с вечера вторника проделала основательную работу, выстраивая версии и идентифицируя возможного подозреваемого. Для этого были обработаны записи видеокамер и собрана информация. К вечеру среды мы собрали достаточно улик, чтобы заподозрить в убийстве 28-летнего местного жителя, которого сразу же задержали", - рассказал Варес.

"Расследование находится на начальной стадии и показания задержанный еще не давал, поэтому о возможных мотивах говорить рано, по имеющейся информации, это была не случайная жертва и опасности для других людей не было", - сказал Варес.

Ирина исчезла в понедельник вечером, когда завершился ее рабочий день, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки во вторник вечером, и полиция сразу приступила к выяснению обстоятельств исчезновения Ирины. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Галерея: тело пропавшей Ирины со следами насилия найдено на пустыре в Ласнамяэ